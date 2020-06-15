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В Бурятии за выходные потушили 82 возгорания

В Бурятии за выходные потушили 82 возгорания
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Из-за неосторожного обращения с огнём чаще всего горели мусор и сухая растительность

За прошедшие праздничные и выходные дни в республике произошло 82 пожара, из них 39 - в Улан-Удэ. Из-за неосторожного обращения с огнём чаще всего горели мусор и сухая растительность, также возгорания зарегистрированы в частном секторе.

Так, 13 июня на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в селе Петропавловка Джидинского района. На момент прибытия первого пожарного расчёта горели веранда и кровля дома. Пожар был ликвидирован за 13 минут. Причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

В этот же день в Улан-Удэ по улице Рабочая горел частный жилой дом. В результате пожара огнём повреждены стены и потолок на общей площади 10 кв. м., травмирован хозяин дома. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности.

- Хозяин оставил без присмотра кипятильник, затем сам пытался потушить возгорание. Всего к ликвидации пожара привлекались 13 человек личного состава и 2 единицы техники, - сообщил дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Улан-Удэ Алексей Иванов.

Основная версия возникновения пожара в посёлке Таксимо Муйского района - поджог. На момент прибытия пожарных горела наружная стена вагончика, существовала угроза перехода огня на надворные постройки и рядом стоящую заправочную станцию. 16 минут понадобилось пожарным, чтобы полностью ликвидировать пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии. 
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