Его лодка кругами ходила по Байкалу
В Ольхонском районе Иркутской области продолжаются работы по поиску пропавшего рыбака. Вечером 10 июня в Мухорском заливе пролива Малое море на озере Байкал очевидцами была замечена моторная лодка «Компас-330» с заведённым двигателем, ходившая кругами.
Спасатели Сахюртинского поисково-спасательного подразделения БПСО остановили лодку, осмотрели акваторию вокруг неё, обнаружили куртку и резиновые сапоги. Лодку отбуксировали до берега, обследовали береговую линию от мыса Шида до залива Щучье и береговую линию залива Бурун-Хугун, протяжённостью 1,5 км, более ничего не обнаружили.
Утром следующего работы продолжились. Обследована акватория и береговая линия от мыса Улан-Хада до деревни Сарма. В радиусе 100 метров от места обнаружения лодки и личных вещей, предположительно, утонувшего мужчины были предприняты попытки осмотра с помощью водолазных масок. При небольшой глубине, около 4 метров, видимость очень плохая, просматривается 1 метр. Поиски приостановлены.
Сегодня на место происшествия выехала группа спасателей из посёлка Никола для проведения водолазных работ, сообщили в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС.
В Иркутской области спасатели ищут пропавшего рыбака
Происшествия, Фото:
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