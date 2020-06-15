Мужчина завёл жительницу Бурятии в лес и оставил её там

Спасатели вывели заблудившуюся женщину из леса





В ночь с 14 на 15 июня спасатели Посольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС вывели из лесного массива заблудившуюся 37-летнюю жительницу посёлка Селенгинск Кабанского района Бурятии.

Женщина рассказала, что около шести вечера мужчина пригласил её на прогулку, после чего ушёл, оставив одну в лесу и отключив телефон. Сельчанка сообщила, что идёт по лесной дороге в неизвестном направлении, не может понять, где находится.- Точные координаты пострадавшая сбросить нам не смогла. При помощи сигнальных ракет и связи по телефону мы сориентировались и в течение двух часов вышли на неё. В половине второго ночи мы обнаружили женщину в удовлетворительном состоянии, - рассказал спасатель второго класса Посольского ПСП Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Вячеслав Трубачев.Спасатели доставили женщину в посёлок Селенгинск, сообщили в пресс-службе БПСО.