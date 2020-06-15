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Мужчина завёл жительницу Бурятии в лес и оставил её там

Мужчина завёл жительницу Бурятии в лес и оставил её там
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Спасатели вывели заблудившуюся женщину из леса

В ночь с 14 на 15 июня спасатели Посольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС вывели из лесного массива заблудившуюся 37-летнюю жительницу посёлка Селенгинск Кабанского района Бурятии.

Женщина рассказала, что около шести вечера мужчина пригласил её на прогулку, после чего ушёл, оставив одну в лесу и отключив телефон. Сельчанка сообщила, что идёт по лесной дороге в неизвестном направлении, не может понять, где находится.

- Точные координаты пострадавшая сбросить нам не смогла. При помощи сигнальных ракет и связи по телефону мы сориентировались и в течение двух часов вышли на неё. В половине второго ночи мы обнаружили женщину в удовлетворительном состоянии, - рассказал спасатель второго класса Посольского ПСП Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Вячеслав Трубачев.

Спасатели доставили женщину в посёлок Селенгинск, сообщили в пресс-службе БПСО.
спасательная операция
 
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