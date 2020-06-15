В жару в Улан-Удэ порыв ветра едва не сорвал крыши с гаражей

Накануне в Улан-Удэ стаяла жаркая, без осадков погода. Однако местами горожане стали свидетелями природных явлений – в некоторых районах города наблюдались пыльные вихри.
Так, подписчики паблика crimburyatia.ru поделились видеокадрами вихря. Пользователи Сети утверждают, что резкий порыв ветра случился днём, около 14:00 – 15:00 часов по улице Чайковского.
- Вихрь чуть не сорвал крыши гаражей, - написали в паблике.
Похожее видео опубликовали в «Весь Улан-Удэ». Здесь подписчик рассказал, что «миниторнадо» он заметил в районе посёлка Исток.
- Интересное, но жутковатое явление, - признался пользователь Сети.
В комментариях люди активно обсуждали увиденное. Один из подписчиков пояснил, что это явление называется не торнадо, как некоторые подумали, а «пыльный вихрь». Многие рассказали, что неоднократно видели подобное прошлые годы.
Некоторые предположили, что это явление вызвано вырубкой лесов: «Вырубка леса даёт свои плоды», «Чутка осталось до полноценного торнадо. Лес дорубят и начнётся». Другие принялись шутить на эту тему: «2020 решил избавиться от людей», «Тор спустился», «Боохойлдоошки» (приведение – прим. ред.). Одна из подписчиц призналась, что стала свидетельнице подобного явления 22 года назад, когда была маленьким ребёнком: «Ещё в 1998 такой вихрь видели с братишкой в Истоке. Думала засосёт, камней в карманы набрали, веса придать, маленькие были испугались».
Но кто-то и всерьёз испугался от увиденного: «Неприятная картина», «Чутка осталось до полноценного торнадо. Лес дорубят и начнётся», «С каждым годом они становятся всё больше и больше», «Началось... Сроду у нас не было таких вихрей. Если так будет продолжаться и у нас будут торнадо. А это действительно страшно», «В прошлом году видела в районе Истока пока по дороге ехала. Был в 3 раза шире. Жутковато. Когда увидела, глазам не поверила. У нас? И торнадо?», «Ещё как почувствовали, сильный порыв ветра с песком».
Как сообщал «Байкал-Daily», прошлым летом в Истоке также наблюдали за пыльным вихрем. Столб пыли поднялся не некоторое время ввысь и тут же затих. Местные жители порядком испугались.