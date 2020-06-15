В жару в Улан-Удэ порыв ветра едва не сорвал крыши с гаражей

- Вихрь чуть не сорвал крыши гаражей, - написали в паблике.





- Интересное, но жутковатое явление, - признался пользователь Сети.

В комментариях люди активно обсуждали увиденное. Один из подписчиков пояснил, что это явление называется не торнадо, как некоторые подумали, а «пыльный вихрь». Многие рассказали, что неоднократно видели подобное прошлые годы.





