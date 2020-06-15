 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Июня

14 Июня

Популярное

В жару в Улан-Удэ порыв ветра едва не сорвал крыши с гаражей

В жару в Улан-Удэ порыв ветра едва не сорвал крыши с гаражей
Происшествия,  Фото:соцсети
В районах города наблюдались пыльные вихри. Видео

Накануне в Улан-Удэ стаяла жаркая, без осадков погода. Однако местами горожане стали свидетелями природных явлений – в некоторых районах города наблюдались пыльные вихри.

Так, подписчики паблика crimburyatia.ru поделились видеокадрами вихря. Пользователи Сети утверждают, что резкий порыв ветра случился днём, около 14:00 – 15:00 часов по улице Чайковского.

- Вихрь чуть не сорвал крыши гаражей, - написали в паблике.


Похожее видео опубликовали в «Весь Улан-Удэ». Здесь подписчик рассказал, что «миниторнадо» он заметил в районе посёлка Исток.

- Интересное, но жутковатое явление, - признался пользователь Сети.

В комментариях люди активно обсуждали увиденное. Один из подписчиков пояснил, что это явление называется не торнадо, как некоторые подумали, а «пыльный вихрь». Многие рассказали, что неоднократно видели подобное прошлые годы.


Некоторые предположили, что это явление вызвано вырубкой лесов: «Вырубка леса даёт свои плоды», «Чутка осталось до полноценного торнадо. Лес дорубят и начнётся». Другие принялись шутить на эту тему: «2020 решил избавиться от людей», «Тор спустился», «Боохойлдоошки» (приведение – прим. ред.). Одна из подписчиц призналась, что стала свидетельнице подобного явления 22 года назад, когда была маленьким ребёнком: «Ещё в 1998 такой вихрь видели с братишкой в Истоке. Думала засосёт, камней в карманы набрали, веса придать, маленькие были испугались».

Но кто-то и всерьёз испугался от увиденного: «Неприятная картина», «Чутка осталось до полноценного торнадо. Лес дорубят и начнётся», «С каждым годом они становятся всё больше и больше», «Началось... Сроду у нас не было таких вихрей. Если так будет продолжаться и у нас будут торнадо. А это действительно страшно», «В прошлом году видела в районе Истока пока по дороге ехала. Был в 3 раза шире. Жутковато. Когда увидела, глазам не поверила. У нас? И торнадо?», «Ещё как почувствовали, сильный порыв ветра с песком».

Как сообщал «Байкал-Daily», прошлым летом в Истоке также наблюдали за пыльным вихрем. Столб пыли поднялся не некоторое время ввысь и тут же затих. Местные жители порядком испугались.
смерч
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области утонул 11-летний мальчик
В Иркутской области утонул 11-летний мальчик
Происшествия, 15.06.2020
Тело ребёнка достали с 7-метровой глубины
Улан-удэнец ударил жену ножом во время ссоры
Улан-удэнец ударил жену ножом во время ссоры
Происшествия, 15.06.2020
До этого они вместе распивали алкоголь
В Забайкалье на пожаре погибла семья
В Забайкалье на пожаре погибла семья
Происшествия, 15.06.2020
При тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили тела 36-летнего мужчины, его 29-летней жены, а также трёхлетнего ребёнка
В Иркутской области потушили три лесных пожара
В Иркутской области потушили три лесных пожара
Происшествия, 15.06.2020
Одно возгорание перешло на утро 15 июня в локализованном состоянии
В Бурятии подожгли гараж с 25 кошками
В Бурятии подожгли гараж с 25 кошками
Происшествия, 15.06.2020
Только 8 животным удалось выжить
В Улан-Удэ неизвестный мотоциклист сбил мальчика
В Улан-Удэ неизвестный мотоциклист сбил мальчика
Происшествия, 15.06.2020
Ребёнок с травмами госпитализирован в больницу
В Бурятии из огня вынесли газовый баллон
В Бурятии из огня вынесли газовый баллон
Происшествия, 14.06.2020
Пожар уничтожил веранду и кровлю
Улан-удэнец украл аккумулятор и колонки из машины
Улан-удэнец украл аккумулятор и колонки из машины
Происшествия, 14.06.2020
Чужое имущество он планировал продать, но не успел
Улан-удэнец украл инструменты на 50 тысяч
Улан-удэнец украл инструменты на 50 тысяч
Происшествия, 14.06.2020
Также парень вместе с коллегой пытался украсть со стройки медный кабель  
В Улан-Удэ неизвестные повредили инсталляцию «9 мая»
В Улан-Удэ неизвестные повредили инсталляцию «9 мая»
Происшествия, 13.06.2020
Акт вандализма запечатлели на пешеходной улице

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^