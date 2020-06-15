Ущерб составил 12 тысяч рублей
В Кижингинском районе Бурятии полицейские задержали подозреваемого в краже. Заявление о преступлении поступило в полицию от 66-летнего местного жителя ещё в апреле.
Мужчина рассказал, что неизвестный украл имущество из гаража его родственника, уехавшего на постоянное место жительства в Иркутск. Дом со всеми надворными постройками родственник выставил на продажу.
Он уточнил, что обнаружил кражу, когда в очередной раз проверял сохранность его имущества в жилище и ограде. Входная дверь гаража оказалась повреждена - пропали два новых масляных насоса от трактора. Ущерб составил 12 тысяч рублей.
- Полицейские установили причастность к краже 44-летнего племянника потерпевшего. Воспользовавшись отсутствием дяди, он украл запчасти от трактора и продал их. Известно, что ранее он уже был судим за имущественные преступления, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие.
Житель Бурятии украл у родственника запчасти от трактора
Происшествия, Фото:
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