Тело ребёнка достали с 7-метровой глубины
В воскресенье, около 4 часов дня, поступила информация о гибели 11-летнего мальчика на озере, находящемся в 1,5 километрах от деревни Лохово Черемховского района Иркутской области. Несмотря на запрет отца, не умеющий плавать подросток ушёл на водоём в компании трёх старших ребят. Те, решив доплыть до противоположного берега, оставили его одного.
- Они услышали всплеск, когда находились там, и бросились на помощь тонущему: двое - в обход по берегу, третий - вплавь. Ребята видели, как мальчик скрылся под водой. На их крики прибежал его отец, он также нырял за сыном, но безрезультатно, - рассказал Геннадий Тимакин, старший государственный инспектор по маломерным судам Черемховский группы патрульной службы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области.
На место происшествия из Иркутска прибыли сотрудники отряда экстренного реагирования региональной пожарно-спасательной службы. Тело погибшего было поднято водолазами с глубины 7 метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
В Иркутской области утонул 11-летний мальчик
Происшествия, Фото:
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