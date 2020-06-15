В Улан-Удэнском военном лесничестве потушено два пожара

Огонь уничтожил 2,7 га леса
За прошедшие сутки в Бурятии тушили 4 лесных пожара, которые произошли в Закаменском, Иволгинском и Тарбагатайском районах.
Два лесных пожара на площади 2,7 га действовали на территории Улан-Удэнского военного лесничества минобороны в Тарбагатайском районе.
Общая площадь, пройденная огнём, составила 3 гектара. На тушении работало 39 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 8 единиц лесопожарной техники.
Все пожары ликвидированы.
На утро 15 июня новых очагов возгорания не зарегистрировано, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.
Огонь уничтожил 2,7 га леса
До этого они вместе распивали алкоголь
При тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили тела 36-летнего мужчины, его 29-летней жены, а также трёхлетнего ребёнка
Одно возгорание перешло на утро 15 июня в локализованном состоянии
Только 8 животным удалось выжить
Ребёнок с травмами госпитализирован в больницу
Машина едва не ушла под воду
Пожар уничтожил веранду и кровлю
Чужое имущество он планировал продать, но не успел
Также парень вместе с коллегой пытался украсть со стройки медный кабель
Его магнитуда была 4,4
Акт вандализма запечатлели на пешеходной улице
Пьяный мужчина избил женщину лопатой
Умерли 114 человек
Число погибших непосредственно от коронавируса увеличилось до 20-ти