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В Улан-Удэнском военном лесничестве потушено два пожара

В Улан-Удэнском военном лесничестве потушено два пожара
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Огонь уничтожил 2,7 га леса

За прошедшие сутки в Бурятии тушили 4 лесных пожара, которые произошли в Закаменском, Иволгинском и Тарбагатайском районах.

Два лесных пожара на площади 2,7 га действовали на территории Улан-Удэнского военного лесничества минобороны в Тарбагатайском районе.

Общая площадь, пройденная огнём, составила 3 гектара. На тушении работало 39 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 8 единиц лесопожарной техники.

Все пожары ликвидированы.

На утро 15 июня новых очагов возгорания не зарегистрировано, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.
лесные пожары
 
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