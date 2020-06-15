В Улан-Удэнском военном лесничестве потушено два пожара

Общая площадь, пройденная огнём, составила 3 гектара. На тушении работало 39 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 8 единиц лесопожарной техники.







Все пожары ликвидированы.

За прошедшие сутки в Бурятии тушили 4 лесных пожара, которые произошли в Закаменском, Иволгинском и Тарбагатайском районах.Два лесных пожара на площади 2,7 га действовали на территории Улан-Удэнского военного лесничества минобороны в Тарбагатайском районе.На утро 15 июня новых очагов возгорания не зарегистрировано, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.