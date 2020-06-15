До этого они вместе распивали алкоголь
Сигнал о ранении женщины поступил со станции медицинской скорой помощи Улан-Удэ. Когда на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии, в доме находились медики, которые оказывали помощь пострадавшей. Ножевое ранение ей было нанесено в грудную клетку.
Выяснилось, что супруги вместе распивали алкогольные напитки. И в ходе возникшей ссоры мужчина, резавший мясо, нанес своей жене удар ножом.
Росгвардейцы задержали мужа потерпевшей, ранее судимого 44-летнего мужчину, и доставили его в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Улан-удэнец ударил жену ножом во время ссоры
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
До этого они вместе распивали алкоголь
При тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили тела 36-летнего мужчины, его 29-летней жены, а также трёхлетнего ребёнка
Одно возгорание перешло на утро 15 июня в локализованном состоянии
Только 8 животным удалось выжить
Ребёнок с травмами госпитализирован в больницу
Машина едва не ушла под воду
Пожар уничтожил веранду и кровлю
Чужое имущество он планировал продать, но не успел
Также парень вместе с коллегой пытался украсть со стройки медный кабель
Его магнитуда была 4,4
Акт вандализма запечатлели на пешеходной улице
Пьяный мужчина избил женщину лопатой
Умерли 114 человек
Число погибших непосредственно от коронавируса увеличилось до 20-ти
За сутки диагноз подтвердили сразу у 209 человек