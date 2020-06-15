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Улан-удэнец ударил жену ножом во время ссоры

Улан-удэнец ударил жену ножом во время ссоры
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
До этого они вместе распивали алкоголь

Сигнал о ранении женщины поступил со станции медицинской скорой помощи Улан-Удэ. Когда на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии, в доме находились медики, которые оказывали помощь пострадавшей. Ножевое ранение ей было нанесено в грудную клетку.

Выяснилось, что супруги вместе распивали алкогольные напитки. И в ходе возникшей ссоры мужчина, резавший мясо, нанес своей жене удар ножом.

Росгвардейцы задержали мужа потерпевшей, ранее судимого 44-летнего мужчину, и доставили его в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии. 
задержание уголовное дело
 
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