Улан-удэнец ударил жену ножом во время ссоры

До этого они вместе распивали алкоголь



Сигнал о ранении женщины поступил со станции медицинской скорой помощи Улан-Удэ. Когда на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии, в доме находились медики, которые оказывали помощь пострадавшей. Ножевое ранение ей было нанесено в грудную клетку.



Выяснилось, что супруги вместе распивали алкогольные напитки. И в ходе возникшей ссоры мужчина, резавший мясо, нанес своей жене удар ножом.



Росгвардейцы задержали мужа потерпевшей, ранее судимого 44-летнего мужчину, и доставили его в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

