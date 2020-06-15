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В Забайкалье на пожаре погибла семья

В Забайкалье на пожаре погибла семья
Происшествия,  Фото:pixabay.com
При тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили тела 36-летнего мужчины, его 29-летней жены, а также трёхлетнего ребёнка

13 июня около 15:45 полицейским поступило сообщение об обнаружении тел трёх человек при тушении пожара жилого дома в посёлке Оловянная Забайкальского края. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». 
 
По данным следствия, около 15 часов в двухквартирном доме произошёл пожар. При тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили тела 36-летнего мужчины, его 29-летней жены, а также трёхлетнего ребёнка. 

В настоящее время на месте трагедии работает следственно-оперативная группа. Совместно с сотрудниками МЧС производится осмотр места происшествия, изымаются предметы и образцы веществ, которые могут иметь значение для расследования обстоятельств инцидента. 

- Устанавливаются и допрашиваются очевидцы происшествия. С участием судебных медиков осмотрены тела погибших, телесных повреждений или иных внешних признаков насильственного характера смерти не выявлено. Для установления причин смерти тела направлены на судебную медицинскую экспертизу. Для установления причин возгорания следователи назначат пожарно-техническую экспертизу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю. 

В настоящее время следователи рассматривают несчастный случай в качестве основой версии. Возгорание могло произойти в результате замыкания электропроводки.

пожар
 
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