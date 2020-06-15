Одно возгорание перешло на утро 15 июня в локализованном состоянии
В Иркутской области за прошедшие сутки ликвидировали три лесных пожара. Все они вновь обнаруженные: по одному – в Боханском, Усольском и Ангарском районах. Общая площадь ликвидированных очагов составила восемь гектаров.
Одно возгорание в Усть-Илимском районе перешло на утро 15 июня в локализованном состоянии. Оно также зарегистрировано в минувшее воскресенье, огонь остановлен на площади 2,2 га.
По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, пожар в Усольском районе произошёл на арендованном участке, остальные – на не закреплённых за арендаторами территориях. Все возгорания случились по вине местного населения.
- В тушении лесных пожаров 14 июня было задействовано 43 работника лесной охраны и 17 единиц наземной техники. Авиапатрулирование осуществляли два легкомоторных самолёта и один Ан-2. Их общий налёт составил 12 часов, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
В Иркутской области потушили три лесных пожара
Происшествия, Фото:
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