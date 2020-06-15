В Бурятии подожгли гараж с 25 кошками

Только 8 животным удалось выжить



В посёлке Заиграево в Бурятии в минувшее воскресенье неизвестные подожгли гараж, в котором жили 25 кошек. Только восьмерым животным удалось выжить, однако и они пострадали.



Как сообщает газета Заиграевского района «Вперёд», зимой этого года жители улицы Трактовой приютили бездомных кошек и подкармливали их. Тогда главная кормилица - Наталья - просила не называть точный адрес постройки, чтобы другие сельчане не подкидывали котят. Но такого страшного итога не предполагал никто.



- Пожар случился около 4 утра, - рассказала корреспонденту «Вперёд» общественный деятель, жительница посёлка Сосновый Бор Элмира Жихарева, - волонтёры, которые проживают в посёлке, скинули мне информацию.



Элмира договорилась с приютом «Кот и пёс», который готов выделить под её ответственность помещение для животных, однако кормить и ухаживать за котами будет сама Элмира.



Также неравнодушная улан-удэнка, проживающая в микрорайоне Левый Берег, готова отдать бесплатно 30 вакцин, другая женщина жертвует погорельцам большую деревянную клетку.



- Сейчас нужны добровольцы с транспортом, чтобы забрать всё это и перевезти в Южлаг, и конечно, нужно доставить кошек, живших в сгоревшем гараже, - объясняет Элмира, - Котят возьмем на домашнюю передержку.



Как отметили в газете «Вперёд», неравнодушные люди уже привезли волонтёрам заживляющие мази и бинты, однако требуются впитывающие пелёнки и корм.



Желающие помочь с транспортировкой клетки, кошек и т.д., могут обратиться по телефону: 8983-429-33-45, Элмира Жихарева.

