Только 8 животным удалось выжить
В посёлке Заиграево в Бурятии в минувшее воскресенье неизвестные подожгли гараж, в котором жили 25 кошек. Только восьмерым животным удалось выжить, однако и они пострадали.
Как сообщает газета Заиграевского района «Вперёд», зимой этого года жители улицы Трактовой приютили бездомных кошек и подкармливали их. Тогда главная кормилица - Наталья - просила не называть точный адрес постройки, чтобы другие сельчане не подкидывали котят. Но такого страшного итога не предполагал никто.
- Пожар случился около 4 утра, - рассказала корреспонденту «Вперёд» общественный деятель, жительница посёлка Сосновый Бор Элмира Жихарева, - волонтёры, которые проживают в посёлке, скинули мне информацию.
Элмира договорилась с приютом «Кот и пёс», который готов выделить под её ответственность помещение для животных, однако кормить и ухаживать за котами будет сама Элмира.
Также неравнодушная улан-удэнка, проживающая в микрорайоне Левый Берег, готова отдать бесплатно 30 вакцин, другая женщина жертвует погорельцам большую деревянную клетку.
- Сейчас нужны добровольцы с транспортом, чтобы забрать всё это и перевезти в Южлаг, и конечно, нужно доставить кошек, живших в сгоревшем гараже, - объясняет Элмира, - Котят возьмем на домашнюю передержку.
Как отметили в газете «Вперёд», неравнодушные люди уже привезли волонтёрам заживляющие мази и бинты, однако требуются впитывающие пелёнки и корм.
Желающие помочь с транспортировкой клетки, кошек и т.д., могут обратиться по телефону: 8983-429-33-45, Элмира Жихарева.
В Бурятии подожгли гараж с 25 кошками
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Одно возгорание перешло на утро 15 июня в локализованном состоянии
Только 8 животным удалось выжить
Ребёнок с травмами госпитализирован в больницу
Машина едва не ушла под воду
Пожар уничтожил веранду и кровлю
Чужое имущество он планировал продать, но не успел
Также парень вместе с коллегой пытался украсть со стройки медный кабель
Его магнитуда была 4,4
Акт вандализма запечатлели на пешеходной улице
Пьяный мужчина избил женщину лопатой
Умерли 114 человек
Число погибших непосредственно от коронавируса увеличилось до 20-ти
За сутки диагноз подтвердили сразу у 209 человек
Поджигатели устроили пожар в строении в 10 метрах от заправочной станции
Необходимо регулярно заливать пух на участках и возле домов