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В Бурятии подожгли гараж с 25 кошками

В Бурятии подожгли гараж с 25 кошками
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Только 8 животным удалось выжить

В посёлке Заиграево в Бурятии в минувшее воскресенье неизвестные подожгли гараж, в котором жили 25 кошек. Только восьмерым животным удалось выжить, однако и они пострадали.

Как сообщает газета Заиграевского района «Вперёд», зимой этого года жители улицы Трактовой приютили бездомных кошек и подкармливали их. Тогда главная кормилица - Наталья - просила не называть точный адрес постройки, чтобы другие сельчане не подкидывали котят. Но такого страшного итога не предполагал никто.

- Пожар случился около 4 утра, - рассказала корреспонденту «Вперёд» общественный деятель, жительница посёлка Сосновый Бор Элмира Жихарева, - волонтёры, которые проживают в посёлке, скинули мне информацию.

Элмира договорилась с приютом «Кот и пёс», который готов выделить под её ответственность помещение для животных, однако кормить и ухаживать за котами будет сама Элмира.

Также неравнодушная улан-удэнка, проживающая в микрорайоне Левый Берег, готова отдать бесплатно 30 вакцин, другая женщина жертвует погорельцам большую деревянную клетку.

- Сейчас нужны добровольцы с транспортом, чтобы забрать всё это и перевезти в Южлаг, и конечно, нужно доставить кошек, живших в сгоревшем гараже, - объясняет Элмира, - Котят возьмем на домашнюю передержку.

Как отметили в газете «Вперёд», неравнодушные люди уже привезли волонтёрам заживляющие мази и бинты, однако требуются впитывающие пелёнки и корм.

Желающие помочь с транспортировкой клетки, кошек и т.д., могут обратиться по телефону: 8983-429-33-45, Элмира Жихарева. 
пожар
 
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