 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Июня

14 Июня

Популярное

В Улан-Удэ неизвестный мотоциклист сбил мальчика

В Улан-Удэ неизвестный мотоциклист сбил мальчика
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ребёнок с травмами госпитализирован в больницу

Вчера около 17 часов в СНТ «Дружба» в Улан-Удэ неизвестный водитель, управляя мотоциклом в районе дома 285, совершил наезд на 5-летнего мальчика.

В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 381 нарушение ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 31 водитель с признаками опьянения из них 3 автомобилистов за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в течение года им грозит уголовная ответственность. Камерами ЦАФАП зафиксировано 689 нарушение ПДД.
ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ неизвестный мотоциклист сбил мальчика
В Улан-Удэ неизвестный мотоциклист сбил мальчика
Происшествия, 15.06.2020
Ребёнок с травмами госпитализирован в больницу
В Бурятии из огня вынесли газовый баллон
В Бурятии из огня вынесли газовый баллон
Происшествия, 14.06.2020
Пожар уничтожил веранду и кровлю
Улан-удэнец украл аккумулятор и колонки из машины
Улан-удэнец украл аккумулятор и колонки из машины
Происшествия, 14.06.2020
Чужое имущество он планировал продать, но не успел
Улан-удэнец украл инструменты на 50 тысяч
Улан-удэнец украл инструменты на 50 тысяч
Происшествия, 14.06.2020
Также парень вместе с коллегой пытался украсть со стройки медный кабель  
В Улан-Удэ неизвестные повредили инсталляцию «9 мая»
В Улан-Удэ неизвестные повредили инсталляцию «9 мая»
Происшествия, 13.06.2020
Акт вандализма запечатлели на пешеходной улице
Ещё двое больных COVID-19 умерли в Иркутской области
Ещё двое больных COVID-19 умерли в Иркутской области
Происшествия, 13.06.2020
Число погибших непосредственно от коронавируса увеличилось до 20-ти
В Иркутской области число случаев коронавируса превысило 4000
В Иркутской области число случаев коронавируса превысило 4000
Происшествия, 13.06.2020
За сутки диагноз подтвердили сразу у 209 человек
В Бурятии неизвестные едва не сожгли заправку
В Бурятии неизвестные едва не сожгли заправку
Происшествия, 13.06.2020
Поджигатели устроили пожар в строении в 10 метрах от заправочной станции
Жара, июнь: В Бурятии регистрируют возгорания тополиного пуха
Жара, июнь: В Бурятии регистрируют возгорания тополиного пуха
Происшествия, 13.06.2020
Необходимо регулярно заливать пух на участках и возле домов
В Бурятии «чёрного лесоруба» поймали по отпечаткам пальцев
В Бурятии «чёрного лесоруба» поймали по отпечаткам пальцев
Происшествия, 13.06.2020
Незаконно рубивший лес парень убежал, бросив грузовик
В Бурятии выявили ещё 50 больных коронавирусом
В Бурятии выявили ещё 50 больных коронавирусом
Происшествия, 13.06.2020
Темпы заражения коронавирусом в Бурятии сильно не снижаются  

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^