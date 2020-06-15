Ребёнок с травмами госпитализирован в больницу
Вчера около 17 часов в СНТ «Дружба» в Улан-Удэ неизвестный водитель, управляя мотоциклом в районе дома 285, совершил наезд на 5-летнего мальчика.
В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 381 нарушение ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 31 водитель с признаками опьянения из них 3 автомобилистов за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в течение года им грозит уголовная ответственность. Камерами ЦАФАП зафиксировано 689 нарушение ПДД.
В Улан-Удэ неизвестный мотоциклист сбил мальчика
Происшествия, Фото:
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