В Улан-Удэ неизвестный мотоциклист сбил мальчика

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Ребёнок с травмами госпитализирован в больницу



Вчера около 17 часов в СНТ «Дружба» в Улан-Удэ неизвестный водитель, управляя мотоциклом в районе дома 285, совершил наезд на 5-летнего мальчика.



В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение, сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 381 нарушение ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 31 водитель с признаками опьянения из них 3 автомобилистов за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в течение года им грозит уголовная ответственность. Камерами ЦАФАП зафиксировано 689 нарушение ПДД.

