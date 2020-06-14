В Бурятии спасли застрявшего в реке автомобилиста





Сегодня ночью в 1:05 поступило сообщение о том, что при переправе застрял автомобиль в реке Курумкан. Ситуация осложнялась тем, что после выпадения осадков с гор прибывала вода, а сильное течение, что развернуло его автомобиль, не позволило мужчине выбраться на берег.- Так как данные о местоположении попавшего в беду человека были неточны, начальник отряда 18-го Курумканского отряда ГПС РБ и специалист отдела ГО И ЧС администрации Курумканского района Бурятии выехали на поиски оперативном автомобиле. После получаса поисковых работ мужчина был обнаружен, сидящим в машине среди бушующей реки, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.Для того чтобы спасти человека, было принято решение вплотную подъехать на пожарной машине и закрепить тросом автомобиль. Однако автомобиль был по капот в воде, а сзади не имел приспособлений для буксира. С третьей попытки буксировочный трос удалось закрепить через багажник и пожарные вытянули автомобиль из реки.Водитель был в удовлетворительном состоянии. Его транспортное средство было эвакуировано до села Курумкан.В Республиканском агентстве ГО и ЧС предупреждают, что нельзя сокращать свой путь через реки.