В Бурятии из огня вынесли газовый баллон









Вчера, 13 июня, в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии произошёл пожар в двухквартирном доме. На момент прибытия пожарных горела веранда и кровля дома. Хозяин квартиры сообщил, что на кухне – за горящей стеной дома – находится газовый баллон.Пожарные приступили к тушению веранды, чтобы предотвратить переход огня внутрь и избежать взрыва баллона. Второй пожарный расчёт встал на защиту жилых помещений. Через 7 минут после начала тушения пожар был локализован, и, проникнув внутрь первой квартиры, пожарные вынесли газовый баллон.- В результате пожара огнём уничтожена веранда и кровля дома на площади 62 квадратных метра, одна из квартир закопчена изнутри, вторая от огня не пострадала. Причиной пожара, предположительно, стало короткое замыкание вследствие аварийного режима работы электрооборудования, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.Специалисты предупреждают, что пользоваться можно только исправными электроприборами, нельзя оставлять включенные в электросеть приборы без присмотра, а также недопустимо перегружать электросеть единовременным включением нескольких приборов.