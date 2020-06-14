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В Бурятии из огня вынесли газовый баллон

В Бурятии из огня вынесли газовый баллон
Происшествия,  Фото:Республиканского агентство ГО и ЧС
Пожар уничтожил веранду и кровлю

Вчера, 13 июня, в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии произошёл пожар в двухквартирном доме. На момент прибытия пожарных горела веранда и кровля дома. Хозяин квартиры сообщил, что на кухне – за горящей стеной дома – находится газовый баллон.

Пожарные приступили к тушению веранды, чтобы предотвратить переход огня внутрь и избежать взрыва баллона. Второй пожарный расчёт встал на защиту жилых помещений. Через 7 минут после начала тушения пожар был локализован, и, проникнув внутрь первой квартиры, пожарные вынесли газовый баллон.

- В результате пожара огнём уничтожена веранда и кровля дома на площади 62 квадратных метра, одна из квартир закопчена изнутри, вторая от огня не пострадала. Причиной пожара, предположительно, стало короткое замыкание вследствие аварийного режима работы электрооборудования, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



Специалисты предупреждают, что пользоваться можно только исправными электроприборами, нельзя оставлять включенные в электросеть приборы без присмотра, а также недопустимо перегружать электросеть единовременным включением нескольких приборов.

пожар
 
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