Чужое имущество он планировал продать, но не успел
6 июня в отдел полиции Октябрьского района обратилась 44-летняя жительница и сообщила о краже. Ночью неизвестный украл из её автомобиля, припаркованного рядом с домом, аккумулятор и две музыкальные колонки. Ущерб составил более шести тысяч рублей.
Женщина уточнила, что кражу обнаружила дочь, когда возвращалась домой: у машины был приоткрыт капот. Она также объяснила, что иномарка пару недель не используется в связи с поломкой двигателя. Кроме того, авто не оборудовано сигнализацией.
Экспертом-криминалистом в салоне автомобиля были обнаружены отпечатки пальцев, благодаря чему злоумышленник был установлен и впоследствии задержан. Им оказался 23-летний улан-удэнец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за угон.
По его словам, украденное он планировал продать, но не успел. Вещи изъяты из гаража подозреваемого.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец украл аккумулятор и колонки из машины
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Чужое имущество он планировал продать, но не успел
Также парень вместе с коллегой пытался украсть со стройки медный кабель
Его магнитуда была 4,4
Акт вандализма запечатлели на пешеходной улице
Пьяный мужчина избил женщину лопатой
Умерли 114 человек
Число погибших непосредственно от коронавируса увеличилось до 20-ти
За сутки диагноз подтвердили сразу у 209 человек
Поджигатели устроили пожар в строении в 10 метрах от заправочной станции
Необходимо регулярно заливать пух на участках и возле домов
Незаконно рубивший лес парень убежал, бросив грузовик
Темпы заражения коронавирусом в Бурятии сильно не снижаются
Мстительная девушка придумала историю с угоном машины
Теперь девушке придётся возмещать ущерб из своего кармана
Возгорание ликвидировали оперативно