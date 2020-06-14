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Улан-удэнец украл аккумулятор и колонки из машины

Улан-удэнец украл аккумулятор и колонки из машины
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Чужое имущество он планировал продать, но не успел

6 июня в отдел полиции Октябрьского района обратилась 44-летняя жительница и сообщила о краже. Ночью неизвестный украл из её автомобиля, припаркованного рядом с домом, аккумулятор и две музыкальные колонки. Ущерб составил более шести тысяч рублей.

Женщина уточнила, что кражу обнаружила дочь, когда возвращалась домой: у машины был приоткрыт капот. Она также объяснила, что иномарка пару недель не используется в связи с поломкой двигателя. Кроме того, авто не оборудовано сигнализацией.

Экспертом-криминалистом в салоне автомобиля были обнаружены отпечатки пальцев, благодаря чему злоумышленник был установлен и впоследствии задержан. Им оказался 23-летний улан-удэнец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за угон.

По его словам, украденное он планировал продать, но не успел. Вещи изъяты из гаража подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
кража
 
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