Улан-удэнец украл аккумулятор и колонки из машины

Чужое имущество он планировал продать, но не успел



6 июня в отдел полиции Октябрьского района обратилась 44-летняя жительница и сообщила о краже. Ночью неизвестный украл из её автомобиля, припаркованного рядом с домом, аккумулятор и две музыкальные колонки. Ущерб составил более шести тысяч рублей.



Женщина уточнила, что кражу обнаружила дочь, когда возвращалась домой: у машины был приоткрыт капот. Она также объяснила, что иномарка пару недель не используется в связи с поломкой двигателя. Кроме того, авто не оборудовано сигнализацией.



Экспертом-криминалистом в салоне автомобиля были обнаружены отпечатки пальцев, благодаря чему злоумышленник был установлен и впоследствии задержан. Им оказался 23-летний улан-удэнец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за угон.



По его словам, украденное он планировал продать, но не успел. Вещи изъяты из гаража подозреваемого.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

