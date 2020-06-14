Улан-удэнец украл инструменты на 50 тысяч





В отдел полиции №2 управления МВД России по Улан-Удэ поступило сообщение о попытке хищения с территории строящегося жилого комплекса. В одном из домов мужчины срезали медный кабель, проведённый в квартиры.Задержаны двое улан-удэнцев 25 и 34 лет. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за кражи, причём младший – неоднократно. Именно он предложил совершить кражу проработавшему около полумесяца на стройке горожанину.Украденное мужчины планировали незаметно вынести за территорию стройки и затем, очистив кабель, сдать медную проволоку на металлолом. Однако были уличены своими коллегами, заинтересовавшимися содержимым мешка.В ходе следствия установлено, что за два дня до задержания организатор кражи уже успел нажиться на принадлежащем компании имуществе. Ночью из оборудованных для строительных бригад помещений 25-летний парень, наняв машину, вывез строительные инструменты на сумму около 50 тысяч рублей. В одно из помещений подозреваемый проник, воспользовавшись ключом (заметил, где хранят его коллеги), во втором случае - повредил замок двери. Украденное он частично продал, часть у него изъята полицейскими.Возбуждены уголовные дела, следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.