Улан-удэнец украл инструменты на 50 тысяч

В отдел полиции №2 управления МВД России по Улан-Удэ поступило сообщение о попытке хищения с территории строящегося жилого комплекса. В одном из домов мужчины срезали медный кабель, проведённый в квартиры.
Задержаны двое улан-удэнцев 25 и 34 лет. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за кражи, причём младший – неоднократно. Именно он предложил совершить кражу проработавшему около полумесяца на стройке горожанину.
Украденное мужчины планировали незаметно вынести за территорию стройки и затем, очистив кабель, сдать медную проволоку на металлолом. Однако были уличены своими коллегами, заинтересовавшимися содержимым мешка.
В ходе следствия установлено, что за два дня до задержания организатор кражи уже успел нажиться на принадлежащем компании имуществе. Ночью из оборудованных для строительных бригад помещений 25-летний парень, наняв машину, вывез строительные инструменты на сумму около 50 тысяч рублей. В одно из помещений подозреваемый проник, воспользовавшись ключом (заметил, где хранят его коллеги), во втором случае - повредил замок двери. Украденное он частично продал, часть у него изъята полицейскими.
Возбуждены уголовные дела, следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.