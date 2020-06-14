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Улан-удэнец украл инструменты на 50 тысяч

Улан-удэнец украл инструменты на 50 тысяч
Происшествия,  Фото:пресс-служба МВД по Бурятии
Также парень вместе с коллегой пытался украсть со стройки медный кабель

В отдел полиции №2 управления МВД России по Улан-Удэ поступило сообщение о попытке хищения с территории строящегося жилого комплекса. В одном из домов мужчины срезали медный кабель, проведённый в квартиры.

Задержаны двое улан-удэнцев 25 и 34 лет. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за кражи, причём младший – неоднократно. Именно он предложил совершить кражу проработавшему около полумесяца на стройке горожанину.

Украденное мужчины планировали незаметно вынести за территорию стройки и затем, очистив кабель, сдать медную проволоку на металлолом. Однако были уличены своими коллегами, заинтересовавшимися содержимым мешка.

В ходе следствия установлено, что за два дня до задержания организатор кражи уже успел нажиться на принадлежащем компании имуществе. Ночью из оборудованных для строительных бригад помещений 25-летний парень, наняв машину, вывез строительные инструменты на сумму около 50 тысяч рублей. В одно из помещений подозреваемый проник, воспользовавшись ключом (заметил, где хранят его коллеги), во втором случае - повредил замок двери. Украденное он частично продал, часть у него изъята полицейскими.



Возбуждены уголовные дела, следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
кража
 
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