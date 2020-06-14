В Бурятии произошло землетрясение

Его магнитуда была 4,4



Днём 13 июня в Бурятии зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,4. Эпицентр находился в 16 км западнее от села Кырен Тункинского района. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



Землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда.



