 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Июня

13 Июня

12 Июня

Популярное

В Бурятии произошло землетрясение

В Бурятии произошло землетрясение
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Его магнитуда была 4,4

Днём 13 июня в Бурятии зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,4. Эпицентр находился в 16 км западнее от села Кырен Тункинского района. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда.

землетрясение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ неизвестные повредили инсталляцию «9 мая»
В Улан-Удэ неизвестные повредили инсталляцию «9 мая»
Происшествия, 13.06.2020
Акт вандализма запечатлели на пешеходной улице
Ещё двое больных COVID-19 умерли в Иркутской области
Ещё двое больных COVID-19 умерли в Иркутской области
Происшествия, 13.06.2020
Число погибших непосредственно от коронавируса увеличилось до 20-ти
В Иркутской области число случаев коронавируса превысило 4000
В Иркутской области число случаев коронавируса превысило 4000
Происшествия, 13.06.2020
За сутки диагноз подтвердили сразу у 209 человек
В Бурятии неизвестные едва не сожгли заправку
В Бурятии неизвестные едва не сожгли заправку
Происшествия, 13.06.2020
Поджигатели устроили пожар в строении в 10 метрах от заправочной станции
Жара, июнь: В Бурятии регистрируют возгорания тополиного пуха
Жара, июнь: В Бурятии регистрируют возгорания тополиного пуха
Происшествия, 13.06.2020
Необходимо регулярно заливать пух на участках и возле домов
В Бурятии «чёрного лесоруба» поймали по отпечаткам пальцев
В Бурятии «чёрного лесоруба» поймали по отпечаткам пальцев
Происшествия, 13.06.2020
Незаконно рубивший лес парень убежал, бросив грузовик
В Бурятии выявили ещё 50 больных коронавирусом
В Бурятии выявили ещё 50 больных коронавирусом
Происшествия, 13.06.2020
Темпы заражения коронавирусом в Бурятии сильно не снижаются  
Улан-удэнка после ссоры с другом оклеветала его перед полицией
Улан-удэнка после ссоры с другом оклеветала его перед полицией
Происшествия, 13.06.2020
Мстительная девушка придумала историю с угоном машины
В Улан-Удэ девушка на «Субару» снесла ограждение
В Улан-Удэ девушка на «Субару» снесла ограждение
Происшествия, 13.06.2020
Теперь девушке придётся возмещать ущерб из своего кармана
В Бурятии тушили грозовой пожар
В Бурятии тушили грозовой пожар
Происшествия, 13.06.2020
Возгорание ликвидировали оперативно
В Бурятии северяне, вылечившиеся от COVID-19, получают крупную проблему
В Бурятии северяне, вылечившиеся от COVID-19, получают крупную проблему
Происшествия, 13.06.2020
Пациентам приходится самим выискивать более пяти тысяч на самолёт
За неделю в Бурятии произошёл 61 пожар
За неделю в Бурятии произошёл 61 пожар
Происшествия, 13.06.2020
Об этом сообщили представители МЧС

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^