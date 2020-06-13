Жительница Бурятии простила мужчину, сломавшего ей рёбра и руку

Пьяный мужчина избил женщину лопатой



Жительница Бурятии, которую до переломов костей избил пьяный знакомый, простила его и добилась прекращения уголовного дела.



Всё произошло в ограде частного дома в Иволгинском районе. Мужчина был пьян. Он напал на знакомую, схватил за грудки и бросил на землю. Женщина упала на деревянный завалинок, ударившись грудной клеткой. Она схватилась за лопату, но нападавший отобрал инструмент.



После он начал бить жертву этой же лопатой. В результате женщина получила переломы двух рёбер со смещением отломков и перелом локтевой кости со смещением. Лечение заняло более 21 дня.



Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Однако до суда потерпевшая и обвиняемый примирились.



- Потерпевшая ходатайствовала о прекращении уголовного дела, поскольку достигнуто примирение. Принесённых извинений для неё достаточно, она его простила, претензий к нему нет, - говорится в судебном решении.



Суд учёл, что подсудимый ранее он не был судим, а также то, что загладил причинённый вред. В итоге Иволгинский районный суд постановить уголовное дело в отношении мужчины прекратить, взыскав с него 12 тысяч в доход федерального бюджета в счёт возмещения процессуальных издержек.

