Пьяный мужчина избил женщину лопатой
Жительница Бурятии, которую до переломов костей избил пьяный знакомый, простила его и добилась прекращения уголовного дела.
Всё произошло в ограде частного дома в Иволгинском районе. Мужчина был пьян. Он напал на знакомую, схватил за грудки и бросил на землю. Женщина упала на деревянный завалинок, ударившись грудной клеткой. Она схватилась за лопату, но нападавший отобрал инструмент.
После он начал бить жертву этой же лопатой. В результате женщина получила переломы двух рёбер со смещением отломков и перелом локтевой кости со смещением. Лечение заняло более 21 дня.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Однако до суда потерпевшая и обвиняемый примирились.
- Потерпевшая ходатайствовала о прекращении уголовного дела, поскольку достигнуто примирение. Принесённых извинений для неё достаточно, она его простила, претензий к нему нет, - говорится в судебном решении.
Суд учёл, что подсудимый ранее он не был судим, а также то, что загладил причинённый вред. В итоге Иволгинский районный суд постановить уголовное дело в отношении мужчины прекратить, взыскав с него 12 тысяч в доход федерального бюджета в счёт возмещения процессуальных издержек.
Жительница Бурятии простила мужчину, сломавшего ей рёбра и руку
Происшествия, Фото:
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