Умерли 114 человек
За последние сутки в России выявлено 8706 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб. Общее число случаев заражения достигло 520 129 заболевших.
За сутки скончались 114 человек, за весь период – 6829.
Выздоровели за сутки 5271 человек, общее число вылечившихся пациентов увеличилось до 274 641 человека.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на утро 13 июня зарегистрировано 2203 случая заражения COVID-19 (+50 за сутки).
8706 новых случаев коронавируса выявлено в России
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Число погибших непосредственно от коронавируса увеличилось до 20-ти
За сутки диагноз подтвердили сразу у 209 человек
Поджигатели устроили пожар в строении в 10 метрах от заправочной станции
Необходимо регулярно заливать пух на участках и возле домов
Незаконно рубивший лес парень убежал, бросив грузовик
Темпы заражения коронавирусом в Бурятии сильно не снижаются
Мстительная девушка придумала историю с угоном машины
Теперь девушке придётся возмещать ущерб из своего кармана
Возгорание ликвидировали оперативно
Пациентам приходится самим выискивать более пяти тысяч на самолёт
Отключение произошло на улице Гагарина
Об этом сообщили представители МЧС
«Не вызывай никого, я с тобой позже рассчитаюсь», - водители, попавшие в аварию, всё чаще слышат эту фразу
За сутки скончались 183 человека
Травмированный мальчик в ожидании помощи лежал на земле, так как не мог подняться