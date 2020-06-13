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8706 новых случаев коронавируса выявлено в России

8706 новых случаев коронавируса выявлено в России
Происшествия, 
Умерли 114 человек

За последние сутки в России выявлено 8706 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб. Общее число случаев заражения достигло 520 129 заболевших.

За сутки скончались 114 человек, за весь период – 6829.

Выздоровели за сутки 5271 человек, общее число вылечившихся пациентов увеличилось до 274 641 человека.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на утро 13 июня зарегистрировано 2203 случая заражения COVID-19 (+50 за сутки).


коронавирус
 
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