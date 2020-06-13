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Ещё двое больных COVID-19 умерли в Иркутской области

Ещё двое больных COVID-19 умерли в Иркутской области
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Число погибших непосредственно от коронавируса увеличилось до 20-ти

За минувшие сутки в Иркутской области от коронавируса скончались ещё два пациента, о чём сообщил региональный оперштаб. Общее число умерших от коронавируса увеличилось до 20 человек.

Ещё 19 человек с подтверждённых диагнозом коронавирус умерли от других заболеваний.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Иркутской области выявили сразу 209 больных коронавирусом. Общее число случаев заражения превысило четыре тысячи. 

В Бурятии было 13 летальных исходов среди заражённых. У всех погибших были тяжёлые сопутствующие патологии. Последняя смерть зарегистрирована 11 июня.


смерть коронавирус
 
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