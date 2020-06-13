Ещё двое больных COVID-19 умерли в Иркутской области

Число погибших непосредственно от коронавируса увеличилось до 20-ти
За минувшие сутки в Иркутской области от коронавируса скончались ещё два пациента, о чём сообщил региональный оперштаб. Общее число умерших от коронавируса увеличилось до 20 человек.
Ещё 19 человек с подтверждённых диагнозом коронавирус умерли от других заболеваний.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Иркутской области выявили сразу 209 больных коронавирусом
. Общее число случаев заражения превысило четыре тысячи.
В Бурятии было 13 летальных исходов среди заражённых. У всех погибших были тяжёлые сопутствующие патологии. Последняя смерть зарегистрирована 11 июня
.
Число погибших непосредственно от коронавируса увеличилось до 20-ти
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