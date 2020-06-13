В Иркутской области число случаев коронавируса превысило 4000

За сутки диагноз подтвердили сразу у 209 человек
За сутки в Иркутской области выявили ещё 209 больных COVID-19, сообщил региональный оперштаб. Общее число случаев заражения превысило четыре тысячи и составило 4 122.
Госпитализированы 2996 человек, из них 1424 — это вахтовики (+3 за сутки).
С начала пандемии в Иркутской области от коронавируса скончались 20 человек, ещё 19 заражённых умерли от иных заболеваний, не связанных с COVID-19. За всё время выздоровели 1087 пациентов.
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За сутки диагноз подтвердили сразу у 209 человек
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