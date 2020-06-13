В Иркутской области число случаев коронавируса превысило 4000

За сутки в Иркутской области выявили ещё 209 больных COVID-19, сообщил региональный оперштаб. Общее число случаев заражения превысило четыре тысячи и составило 4 122.Госпитализированы 2996 человек, из них 1424 — это вахтовики (+3 за сутки).С начала пандемии в Иркутской области от коронавируса скончались 20 человек, ещё 19 заражённых умерли от иных заболеваний, не связанных с COVID-19. За всё время выздоровели 1087 пациентов.