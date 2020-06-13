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В Иркутской области число случаев коронавируса превысило 4000

В Иркутской области число случаев коронавируса превысило 4000
Происшествия, 
За сутки диагноз подтвердили сразу у 209 человек

За сутки в Иркутской области выявили ещё 209 больных COVID-19, сообщил региональный оперштаб. Общее число случаев заражения превысило четыре тысячи и составило 4 122.

Госпитализированы 2996 человек, из них 1424 — это вахтовики (+3 за сутки).

С начала пандемии в Иркутской области от коронавируса скончались 20 человек, ещё 19 заражённых умерли от иных заболеваний, не связанных с COVID-19. За всё время выздоровели 1087 пациентов. 

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня 2203 случая заражения COVID-19 (+50 за сутки).

коронавирус
 
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