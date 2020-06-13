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В Бурятии неизвестные едва не сожгли заправку

В Бурятии неизвестные едва не сожгли заправку
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Поджигатели устроили пожар в строении в 10 метрах от заправочной станции

Сегодня, 13 июня, в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии загорелся вагончик, стоящий всего в 10 метрах от заправки. Об этом сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

На момент прибытия пожарных горела наружная стена строения, была угроза перехода огня на надворные постройки и заправочную станцию.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, не допустив распространение огня.

Предположительно, причиной пожара послужил поджог.



Ранее, 11 июня, на этой же улице сгорел бесхозный сарай, спасти строение не удалось. Причиной этого пожара также предполагают поджог. Но и это не первый случай загораний в данной местности: с начала 2020 года в этом районе Таксимо произошло 10 загораний. Ведутся следственно-оперативные мероприятия.

Справка:

Поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Согласно ч. 2 ст.167 УК РФ, деяния, совершённые из хулиганских побуждений, путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

При обнаружении пожара незамедлительно сообщите об этом по телефону «101».
пожар Поджог
 
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