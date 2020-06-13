Жара, июнь: В Бурятии регистрируют возгорания тополиного пуха

Необходимо регулярно заливать пух на участках и возле домов



В Бурятии зарегистрированы загорания тополиного пуха, сообщило сегодня республиканское агентство ГО и ЧС.



Пожарные напоминают: тополиный пух легко воспламеняется и мгновенно сгорает. А так как накапливается он практически везде – во дворах жилых домов, вблизи всевозможных строений, подвалов, в щелях балконов и во многих других местах – тополиный пух может стать причиной пожара.



Чтобы тополиный пух не стал источником возгорания, необходимо не бросать непотушенные спички и окурки на землю и не допускать игр подростков и детей, связанных с поджиганием пух. Необходимо проводить регулярную уборку и проливку пуха на территории участков и придомовых территорий.



При обнаружении любого возгорания немедленно звоните по единому номеру пожарно-спасательной службы «101».



