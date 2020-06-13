В Бурятии «чёрного лесоруба» поймали по отпечаткам пальцев

Незаконно рубивший лес парень убежал, бросив грузовик



Вечером 9 июня в полицию Заиграевского района обратились работники лесничества. Они пояснили, что во время рейда в Горхонском участковом лесничестве Хандагатайского лесничества в 10 км от села Горхон обнаружили «чёрного лесоруба». Он, увидев лесников, бросил грузовик с заготовленной сосной и убежал, сообщили в МВД по Бурятии.



С места происшествия сотрудники полиции изъяли около 12 кубометров древесины и автомобиль «ЗИЛ» без регистрационных знаков.



Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 100 тысяч рублей.



Эксперт-криминалист взял отпечатки пальцев из салона автомобиля. В результате подозреваемый был установлен. На следующее утро 24-летний житель села Новоильинск был задержан оперативниками. Ранее он судим за имущественное преступление и четыре месяца назад освобождён из мест лишения свободы условно-досрочно.



Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.



