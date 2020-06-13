Незаконно рубивший лес парень убежал, бросив грузовик
Вечером 9 июня в полицию Заиграевского района обратились работники лесничества. Они пояснили, что во время рейда в Горхонском участковом лесничестве Хандагатайского лесничества в 10 км от села Горхон обнаружили «чёрного лесоруба». Он, увидев лесников, бросил грузовик с заготовленной сосной и убежал, сообщили в МВД по Бурятии.
С места происшествия сотрудники полиции изъяли около 12 кубометров древесины и автомобиль «ЗИЛ» без регистрационных знаков.
Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 100 тысяч рублей.
Эксперт-криминалист взял отпечатки пальцев из салона автомобиля. В результате подозреваемый был установлен. На следующее утро 24-летний житель села Новоильинск был задержан оперативниками. Ранее он судим за имущественное преступление и четыре месяца назад освобождён из мест лишения свободы условно-досрочно.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
В Бурятии «чёрного лесоруба» поймали по отпечаткам пальцев
Происшествия, Фото:
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