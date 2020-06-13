Улан-удэнка после ссоры с другом оклеветала его перед полицией

Мстительная девушка придумала историю с угоном машины



На 18-летнюю улан-удэнку возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Вечером 11 апреля девушка, представившись вымышленным именем, позвонила в полицию Советского района. Она заявила о том, что водитель иномарки передвигается на угнанной автомашине, в которой находится крупная денежная сумма. Девушка указала приметы, регистрационный знак автомобиля и данные водителя.



В тот же день 28-летний «угонщик» был задержан полицейскими. У водителя имелись все необходимые документы на право пользования автомобилем.



Выяснилось, что показания юной улан-удэнки не соответствуют действительности: девушка, поссорившись с близким другом, решила таким образом ему отомстить.



За содеянное горожанка будет привлечена к уголовной ответственности. Ведётся следствие.



