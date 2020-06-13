Возгорание ликвидировали оперативно
Вчера в Тарбагатайском районе Бурятии был обнаружен лесной пожар. Он возник из-за сухой грозы. На тушении работали 11 сотрудников лесной охраны, было задействовано четыре единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,5 га. Возгорание оперативно ликвидировано, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
На утро 13 июня новых очагов возгорания в лесах республики не обнаружено.
В республике введён особый противопожарный режим. Лесники просят соблюдать правила пожарной безопасности. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.
В Бурятии тушили грозовой пожар
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Теперь девушке придётся возмещать ущерб из своего кармана
Возгорание ликвидировали оперативно
Темпы заражения коронавирусом в Бурятии сильно не снижаются
Пациентам приходится самим выискивать более пяти тысяч на самолёт
Отключение произошло на улице Гагарина
Об этом сообщили представители МЧС
«Не вызывай никого, я с тобой позже рассчитаюсь», - водители, попавшие в аварию, всё чаще слышат эту фразу
За сутки скончались 183 человека
Травмированный мальчик в ожидании помощи лежал на земле, так как не мог подняться
66 больных выявили в Забайкалье за сутки
Вчера в Северо-Байкальском районе Бурятии был обнаружен лесной пожар
Убийца сбежал с места, но вскоре был задержан
На лечении остаются почти 900 больных COVID-2019
Пьяный водитель устроил ДТП на улице Терешковой
Это произошло в Железнодорожном районе