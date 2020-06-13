В Бурятии тушили грозовой пожар

Возгорание ликвидировали оперативно



Вчера в Тарбагатайском районе Бурятии был обнаружен лесной пожар. Он возник из-за сухой грозы. На тушении работали 11 сотрудников лесной охраны, было задействовано четыре единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,5 га. Возгорание оперативно ликвидировано, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



На утро 13 июня новых очагов возгорания в лесах республики не обнаружено.



В республике введён особый противопожарный режим. Лесники просят соблюдать правила пожарной безопасности. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.

