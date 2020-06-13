В Бурятии северяне, вылечившиеся от COVID-19, получают крупную проблему





У жителей отдалённых районов Бурятии, госпитализированных с коронавирусом в Улан-Удэ, возникла большая проблема. После выздоровления и выписки они с трудом находят деньги на обратный билет. По этому поводу бьёт тревогу бурятский депутат Оксана Бухольцева, жительница Северобайкальска.- Как дорого жить на северах, а как страшно дорого, если ты еще и с короной оказался. Вот отправляют рейсами санавиации граждан севера Бурятии, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, в столицу нашей солнечной Бурятии в ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» после уже ставшей родной ЖД больницы Северобайкальска. Просто так, забесплатно увозят... где-то одного коронованного, а где-то и целую ковидную семью. После успешного завершения лечения новой короновирусной инфекции и полного выздоровления перед уже бывшими пациентами республиканской инфекционки возникает проблема попасть из Улан-Удэ к месту проживания. Вроде, что за проблема: 1 час 20 минут на самолете и ты дома, ну или 42 часа на поезде... Но вот и проблема: теперь уже за свой счет. Ценник в пределах 5 тысяч с хвостиком хоть на плацкарт, хоть на самолет. Ладно один, а целая семья?» - поделилась Оксана Бухольцева в Facebook.Она задаётся вопросом: «Чем же так провинились северяне, что бесплатная медицина обходится так дорого?»Бухольцева обратилась к главе Бурятии Алексею Цыденову по поводу данной проблемы.«Алексей Самбуевич, прошу вас изучить данный вопрос, рассмотреть его на заседании республиканского штаба и оказать содействие в организации доставки жителей Северобайкальска и северных районов Бурятии к месту проживания: предусмотреть возмещение стоимости проезда до места жительства или при возможности организовать проезд рейсом санавиации», - говорится в обращении.В комментариях пользователи поддерживают северобайкальцев. «Обратно на самолёте, это же индивидуальный чартер получается! Расходы ой ой ой!» - поделился житель Бурятии.