Отключение произошло на улице Гагарина
12 июня в 11:10 в Улан-Удэ произошёл выход воды из колодца в районе ул. Гагарина, 56.
Из-за этого было отключено холодное водоснабжение потребителям девяти многоквартирных жилых домов на ул. Гагарина, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 69; ул. Гольдсобеля, 4.
В 13:15 рабочие зачеканили стык на раструбе чугунной трубы.
- Подвоз воды был организован, - сообщается в оперативной сводке по городу.
Время отключения составило 2 часа 5 минут.
В Улан-Удэ девять многоквартирных домов оставались без воды
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 13.06.2020
Отключение произошло на улице Гагарина
Происшествия, 13.06.2020
Об этом сообщили представители МЧС
«Не вызывай никого, я с тобой позже рассчитаюсь», - водители, попавшие в аварию, всё чаще слышат эту фразу
За сутки скончались 183 человека
66 больных выявили в Забайкалье за сутки
Травмированный мальчик в ожидании помощи лежал на земле, так как не мог подняться
Вчера в Северо-Байкальском районе Бурятии был обнаружен лесной пожар
Убийца сбежал с места, но вскоре был задержан
На лечении остаются почти 900 больных COVID-2019
Пьяный водитель устроил ДТП на улице Терешковой
Это произошло в Железнодорожном районе
У умершей больной была тяжёлая сопутствующая патология
Отключение произошло вчера вечером
Происшествия, 11.06.2020
Органическое вещество из КОС попало в Ангару
Происшествия, 11.06.2020
Наибольшее число аварий с детьми зафиксировано в Октябрьском районе