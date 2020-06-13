В Улан-Удэ девять многоквартирных домов оставались без воды

Отключение произошло на улице Гагарина



12 июня в 11:10 в Улан-Удэ произошёл выход воды из колодца в районе ул. Гагарина, 56.



Из-за этого было отключено холодное водоснабжение потребителям девяти многоквартирных жилых домов на ул. Гагарина, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 69; ул. Гольдсобеля, 4.



В 13:15 рабочие зачеканили стык на раструбе чугунной трубы.



- Подвоз воды был организован, - сообщается в оперативной сводке по городу.



Время отключения составило 2 часа 5 минут.



