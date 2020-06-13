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За неделю в Бурятии произошёл 61 пожар

За неделю в Бурятии произошёл 61 пожар
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Об этом сообщили представители МЧС

По оперативным данным, за неделю в Бурятии произошёл 61 пожар, сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

Один человек погиб. Трагедия произошла днём 9 июня в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района – из горящего дома не смог выбраться человек с ограниченными возможностями.

- Такая беда, как пожар, всегда происходит внезапно. Возгорания в жилых домах начинаются из-за старой или перегруженной электропроводки, нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, использования неисправных газовых приборов. Однако причиной большинства пожаров всё-таки остается неосторожное обращение с огнём, в частности при курении, - сообщают в ГУ МЧС по Бурятии.

Как отмечают специалисты, особенно ситуация с пожарами обостряется в выходные и праздничные дни.


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