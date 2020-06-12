В Улан-Удэ из-за коронавируса произошёл всплеск ДТП без ОСАГО

















Около 9 часов утра произошло ДТП на улице Революции 1905 года. Следуя в направлении площади Советов, водитель «Тойоты Витц» совершил столкновение с «Тойотой Пассо Сетте». Страховой полис у виновника аварии отсутствует.













Около 12.30 часов дня зарегистрирована аварии на выезде с развязки в Аэропорту. Следуя в сторону центра города, водитель «Тойоты Короны» врезался в «Тойоту Короллу». Вновь у виновника столкновения нет ОСАГО.





















В Улан-Удэ специалисты отмечают всплеск ДТП, в которых у сторон отсутствует страховой полис ОСАГО. В связи с коронавирусом и периодом самоизоляции многие забыли или просто не смогли сделать новую страховку. Всё чаще также выявляют поддельные полисы.- В первые минуты после ДТП нужно вовремя заполнить все нужные документы для суда, правильно рассчитать стоимость ремонта и запчастей, получить вовремя деньги с виновника аварии. Если не получилось договориться полюбовно, необходимо готовить документы в суд, - пояснил «Байкал-Daily» эксперт.Но всё чаще пострадавшие водители слышат от водителя фразы, вроде: «Не вызывай ГИБДД и аваркомов, я с тобой позже рассчитаюсь». Многие идут на уступки, и водители покидают место ДТП без оформления. Впоследствии же виновник начинает скрываться и отказывается платить компенсацию за повреждённое авто.- Часто виновники потом говорят: «Я не был виноват, я вас вообще не знаю». Или жеН «Я тебе дам столько, сколько смогу». Зачастую обещают отремонтировать автомобиль, но не в нормальном автосервисе, а в непонятном гараже «дяди Васи» и с помощью самых дешёвых китайских запчастей. Не следует договариваться на «потом», лучше вызвать специалиста, - поясняет эксперт.Вот лишь несколько примеров аварий, в которых у виновников не оказалось ОСАГО, все они произошли в один день, накануне, 11 июня.Около 8.40 часов утра на улице Цивилёва, возле магазина «Рубин» столкнулись «Тойота Камри» и «Тойота Пассо». Виновник – пенсионер на «Камри», он выехал со стороны улицы Революции 1905 года. Авария произошла, когда второй участник ДТП следовал в направлении ТЦ «Сагаан Морин» по главной дороге. У виновника аварии не оказалось полиса ОСАГО. Сам он пояснил, что действие страховки закончилось недавно, а вновь застраховаться он «забыл».К слову, потерпевший водитель уже второй раз попал в аварию не по своей вине, и второй раз у виновника не оказалось ОСАГО. «Пассо» вновь отправлен на ремонт.Днём на перекрёстке улиц Банзарова и Коммунистическая очередное столкновение, и снова разбираться будет сложнее из-за отсутствия страховки.Вечером, около 19.10 часов в ДТП попали две девушки-водители на перекрёстке улиц Хоца Намсараева и Чертенкова. Девушка на «Ниссан Террано» двигалась по главной дороге, когда со стороны Чертенкова ей наперерез выехала «Тойота Карина». Никто из девушек не пострадал, но у виновницы также не было полиса автострахования.