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В России выявили ещё 8 987 заболевших коронавирусом

В России выявили ещё 8 987 заболевших коронавирусом
Происшествия, 
За сутки скончались 183 человека

За сутки число заражённых коронавирусом в России выросло на 8 987, сообщил оперштаб. Общее число заболевших в стране достигло 511 423.

Россия по числу новых случаев (по данным Университета Джонса Хопкинса) на третьем месте в мире после США (2,02 млн) и Бразилии (802 тыс.). На четвёртое место вышла Индия (297,5 тыс.), обогнав Великобританию (291,9 тыс.), уточняет «Интерфакс».

Новые больные выявлены в 85 регионах, больше всего в Москве.

Скончались за последние сутки 183 человека, общее число летальных случаев выросло до 6 715.

Выздоровели за весь период 269 370 пациентов, в том числе 8 220 человек за последние сутки.

коронавирус
 
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