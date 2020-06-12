В России выявили ещё 8 987 заболевших коронавирусом

За сутки скончались 183 человека



За сутки число заражённых коронавирусом в России выросло на 8 987, сообщил оперштаб. Общее число заболевших в стране достигло 511 423.



Россия по числу новых случаев (по данным Университета Джонса Хопкинса) на третьем месте в мире после США (2,02 млн) и Бразилии (802 тыс.). На четвёртое место вышла Индия (297,5 тыс.), обогнав Великобританию (291,9 тыс.), уточняет «Интерфакс».



Новые больные выявлены в 85 регионах, больше всего в Москве.



Скончались за последние сутки 183 человека, общее число летальных случаев выросло до 6 715.



Выздоровели за весь период 269 370 пациентов, в том числе 8 220 человек за последние сутки.



