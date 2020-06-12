За сутки скончались 183 человека
За сутки число заражённых коронавирусом в России выросло на 8 987, сообщил оперштаб. Общее число заболевших в стране достигло 511 423.
Россия по числу новых случаев (по данным Университета Джонса Хопкинса) на третьем месте в мире после США (2,02 млн) и Бразилии (802 тыс.). На четвёртое место вышла Индия (297,5 тыс.), обогнав Великобританию (291,9 тыс.), уточняет «Интерфакс».
Новые больные выявлены в 85 регионах, больше всего в Москве.
Скончались за последние сутки 183 человека, общее число летальных случаев выросло до 6 715.
Выздоровели за весь период 269 370 пациентов, в том числе 8 220 человек за последние сутки.
В России выявили ещё 8 987 заболевших коронавирусом
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