Вчера в Северо-Байкальском районе Бурятии был обнаружен лесной пожар
Он возник из-за сухой грозы. На тушении работало 22 сотрудника лесной охраны, задействовано пять единиц лесопожарной техники. На утро 12 июня пожар ликвидирован на площади 4,9 га, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Новых очагов возгорания на сегодня не обнаружено.
С начала пожароопасного сезона зарегистрировано 270 лесных пожаров на общей площади 46,7 тысяч га. За аналогичный период прошлого года зарегистрирован 271 лесной пожар на общей площади 55,8 тысяч га.
В республике определены специальные места отдыха. С перечнем мест можно ознакомиться на сайте республиканского агентства лесного хозяйства или на Геопортале Бурятии.
Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.
На cевере Бурятии ликвидировали грозовой пожар
Происшествия, Фото:
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