Иркутянина убили горлышком от бутылки

Убийца сбежал с места, но вскоре был задержан



Вечером 11 июня в Иркутске компания мужчин распивала спиртные напитки в автомобиле возле дома по улице Маршала Жукова. В какой-то момент между двумя произошла ссора, которая закончилась убийством. 53-летний мужчина получил смертельный удар горлышком от стеклянной бутылки. Мужчина скончался на месте происшествия.



Убийца скрылся с места.



Через считанные минуты на место происшествия прибыл наряд группы задержания вневедомственной охраны. Сотрудники увидели лежащего на земле мужчину, младший сержант Илья Усанов предпринял попытки оказать доврачебную помощь. Дождавшись врачей «скорой», сотрудники Росгвардии приступили к поиску убийцы. Свидетели описали подозреваемого и рассказали, что он направился в сторону улицы Ржанова. Для поисков был направлен дополнительный экипаж УВО.



Двигаясь по улице Байкальская, сотрудники заметили мужчину, схожего по приметам с подозреваемым. Он был задержан, личность установлена. Это 40-летний местный житель, ранее уже судимый за убийство.



Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.





По информации управления Росгвардии по Иркутской области





