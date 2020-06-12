Это произошло в Железнодорожном районе
Накануне, 11 июня, в Улан-Удэ вышла вода из-под земли в районе улицы Гагарина, 56. Из-за этого в 18:45 было отключено холодное водоснабжение потребителям девяти многоквартирных жилых домов по ул. Гагарина, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56; ул. Гольдсобеля, 4, и на один прочий объект по ул. Гагарина, 56а.
Холодное водоснабжение потребителям восстановили в 03:30 ночи. Рабочие зачеканили стык на раструбе чугунной трубы.
- Подвоз воды был организован, - сообщают оперативные службы города.
Время устранения инцидента составило 8 часов 45 минут.
В Улан-Удэ почти на девять часов отключали холодную воду
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пьяный водитель устроил ДТП на улице Терешковой
Это произошло в Железнодорожном районе
На лечении остаются почти 900 больных COVID-2019
У умершей больной была тяжёлая сопутствующая патология
Отключение произошло вчера вечером
Органическое вещество из КОС попало в Ангару
Наибольшее число аварий с детьми зафиксировано в Октябрьском районе
Он украл семь тысяч у собутыльницы
Житель Усолья-Сибирского заснял на видео слив чёрного вещества в реку Ангара
Ликвидированы девять подпольных мастерских по изготовлению и модернизации оружия
Мужчина вёл себя агрессивно и требовал встречи с врачом
Водитель даже не мог внятно отвечать на вопросы
Виновник смертельного ДТП двигался со скоростью не менее 101 км/ч
Мужчина без разрешения взял карту сожительницы и перевёл с неё деньги
Пара познакомилась в интернете и зарегистрировала брак после освобождения мужчины из колонии