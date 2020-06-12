В Улан-Удэ почти на девять часов отключали холодную воду

Это произошло в Железнодорожном районе



Накануне, 11 июня, в Улан-Удэ вышла вода из-под земли в районе улицы Гагарина, 56. Из-за этого в 18:45 было отключено холодное водоснабжение потребителям девяти многоквартирных жилых домов по ул. Гагарина, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56; ул. Гольдсобеля, 4, и на один прочий объект по ул. Гагарина, 56а.



Холодное водоснабжение потребителям восстановили в 03:30 ночи. Рабочие зачеканили стык на раструбе чугунной трубы.



- Подвоз воды был организован, - сообщают оперативные службы города.



Время устранения инцидента составило 8 часов 45 минут.

