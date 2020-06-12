Отключение произошло вчера вечером
11 июня в 17:40 из-за неисправности кабельной линии в Улан-Удэ произошло аварийное отключение электроэнергии.
Под отключение попали потребители многоквартирных жилых домов ул. Ключевская, №№ 2-20; ул. Лебедева, 9а, 11; ул. Приречная, 3, 5, 7; ул. Жердева, 8, 10, 13, 15.
В 18:57 специалисты вывели в ремонт аварийный участок и запитали всех потребителей по нормальной схеме.
В оперативной сводке по городу сообщается, что время отключения составило 1 час 17 минут.
В Улан-Удэ отключали свет в «кварталах»
Происшествия, Фото:
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