В Улан-Удэ отключали свет в «кварталах»

Отключение произошло вчера вечером



11 июня в 17:40 из-за неисправности кабельной линии в Улан-Удэ произошло аварийное отключение электроэнергии.



Под отключение попали потребители многоквартирных жилых домов ул. Ключевская, №№ 2-20; ул. Лебедева, 9а, 11; ул. Приречная, 3, 5, 7; ул. Жердева, 8, 10, 13, 15.



В 18:57 специалисты вывели в ремонт аварийный участок и запитали всех потребителей по нормальной схеме.



В оперативной сводке по городу сообщается, что время отключения составило 1 час 17 минут.





Читают сейчас