Забайкалец спрятал украденные деньги во дворе своего дома

Он украл семь тысяч у собутыльницы



В Ононском районе Забайкальского кая в полицию обратилась 52-летняя жительница села Нижний Цасучей и сообщила о краже семи тысяч рублей из сумки. Выяснилось, кража была совершена, когда женщина находилась в гостях у своей родственницы.



Подозреваемый в краже установлен и задержан в течение суток. Им оказался 29-летний односельчанин женщины, в компании с которым накануне она распивала спиртные напитки.



Пять тысяч рублей, которые он спрятал во дворе своего дома, полицейские изъяли и вернули потерпевшей. Оставшимися подозреваемый распорядился по своему усмотрению.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



