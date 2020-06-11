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Забайкалец спрятал украденные деньги во дворе своего дома

Забайкалец спрятал украденные деньги во дворе своего дома
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он украл семь тысяч у собутыльницы

В Ононском районе Забайкальского кая в полицию обратилась 52-летняя жительница села Нижний Цасучей и сообщила о краже семи тысяч рублей из сумки. Выяснилось, кража была совершена, когда женщина находилась в гостях у своей родственницы.

Подозреваемый в краже установлен и задержан в течение суток. Им оказался 29-летний односельчанин женщины, в компании с которым накануне она распивала спиртные напитки.

Пять тысяч рублей, которые он спрятал во дворе своего дома, полицейские изъяли и вернули потерпевшей. Оставшимися подозреваемый распорядился по своему усмотрению.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

кража
 
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