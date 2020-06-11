Он украл семь тысяч у собутыльницы
В Ононском районе Забайкальского кая в полицию обратилась 52-летняя жительница села Нижний Цасучей и сообщила о краже семи тысяч рублей из сумки. Выяснилось, кража была совершена, когда женщина находилась в гостях у своей родственницы.
Подозреваемый в краже установлен и задержан в течение суток. Им оказался 29-летний односельчанин женщины, в компании с которым накануне она распивала спиртные напитки.
Пять тысяч рублей, которые он спрятал во дворе своего дома, полицейские изъяли и вернули потерпевшей. Оставшимися подозреваемый распорядился по своему усмотрению.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкалец спрятал украденные деньги во дворе своего дома
Происшествия, Фото:
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