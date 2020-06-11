Житель Усолья-Сибирского заснял на видео слив чёрного вещества в реку Ангара
Видео опубликовал портал «Усолье-Инфо».
- Усольчанин заснял берег реки Ангара вблизи мясокомбината. «Вот приехал на Ангару. Вода как нефть цветом», - прокомментировал житель города. На следующем видео представлен уже сам слив неизвестной тёмной жидкости, который, как сообщает автор видео, стекает в Ангару, - сообщает «Усолье-Инфо».
Информация о происшествии появилась на сайте правительства Иркутской области. В сообщении говорится, что вещество органического, а не химического характера.
«В Усолье-Сибирском в районе промливневого коллектора №1 с территории канализационно-очистных сооружений произошёл выброс органического вещества с попаданием в реку Ангару. По предварительным данным, это иловые остатки, их состав и объём уточняется», - сообщает правительство Иркутской области.
На месте побывал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Теймур Магомедов.
- Здесь также в настоящее время работают сотрудники природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора, МЧС и администрации города. Выясняется причина выброса. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы на анализ. Ведутся работы по ликвидации разлива, на место прибыла тяжелая техника. Угрозы здоровью населения нет, ситуация находится под контролем, - рассказал Теймур Магомедов.
Предварительная причина происшествия – прорыв дамбы, ограждающей старые иловые карты.
- Городской водозабор находится выше по течению. Сейчас в населённых пунктах, расположенных ниже по Ангаре, проводятся превентивные меры по контролю за качеством питьевой воды и дополнительному её обеззараживанию, - пояснил и.о. зампреда областного правительства.
В Иркутской области в Ангару попало чёрное вещество
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