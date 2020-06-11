 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Июня

10 Июня

Популярное

ФСБ раскрыла банду подпольных оружейников из российских регионов, в том числе Бурятии

ФСБ раскрыла банду подпольных оружейников из российских регионов, в том числе Бурятии
Происшествия, 
Ликвидированы девять подпольных мастерских по изготовлению и модернизации оружия

ФСБ во взаимодействии с МВД России пресекла преступную деятельность подпольных оружейников в 15 регионах России, в том числе в Бурятии. У них изъято почти 200 единиц огнестрельного оружия. Как сообщает ФСБ, 28 задержанных причастны к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов.

«Пресечена преступная деятельность 28 жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Бурятия, Алтайского, Краснодарского, Пермского и Хабаровского краев, Владимирской, Калининградской, Калужской, Тверской, Ульяновской областей и Еврейской автономной области, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов», — говорится в сообщении.

Из незаконного оборота изъято 166 единиц огнестрельного оружия: автоматы «АК-74», «АКМС», «АКС-74У»; пистолеты-пулемёты «ППШ», «ППС», «Кедр», «МР-40»; винтовки и карабины «Мосина», «СВТ», «СКС», «СВД», «Сайга», «Тигр», «Mauser», «AR-15», «StG-44», «Staer»; пистолеты и револьверы «ТТ», «ПМ», «Василек», «Коровина», «Colt», «Mauser», «Parabellum», «Walther», «Luger», «Наган», «Webly Scott».

Также изъяты 32 ручные гранаты «Ф-1», «РГД-5», «РГО», «РГН», около 25 кг взрывчатых веществ (порох, тротил, аммонал), 14 детонаторов различных модификаций, пять метров огнепроводного и детонирующего шнуров, свыше 8500 патронов, более 170 основных частей оружия (стволы, барабаны, затворы, УСМ), 6 приспособлений для бесшумной стрельбы, 20 единиц холодного оружия.

Ликвидированы девять подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов, оснащённых специализированным оборудованием.

- Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с изготовлением и сбытом оружия, продолжаются, - сообщили в пресс-службе ФСБ России.

ФСБ оружие
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области в Ангару попало чёрное вещество
В Иркутской области в Ангару попало чёрное вещество
Происшествия, 11.06.2020
Житель Усолья-Сибирского заснял на видео слив чёрного вещества в реку Ангара
ФСБ раскрыла банду подпольных оружейников из российских регионов, в том числе Бурятии
ФСБ раскрыла банду подпольных оружейников из российских регионов, в том числе Бурятии
Происшествия, 11.06.2020
Ликвидированы девять подпольных мастерских по изготовлению и модернизации оружия
В Бурятии пьяный неадекватный мужчина вломился на станцию скорой помощи
В Бурятии пьяный неадекватный мужчина вломился на станцию скорой помощи
Происшествия, 11.06.2020
Мужчина вёл себя агрессивно и требовал встречи с врачом
В Иркутске пьяный водитель «Таун Айс» врезался в «Лэнд Крузер»
В Иркутске пьяный водитель «Таун Айс» врезался в «Лэнд Крузер»
Происшествия, 11.06.2020
Водитель даже не мог внятно отвечать на вопросы
Житель Бурятии проиграл деньги подруги на спортивных ставках
Житель Бурятии проиграл деньги подруги на спортивных ставках
Происшествия, 11.06.2020
Мужчина без разрешения взял карту сожительницы и перевёл с неё деньги
Житель Бурятии предстанет перед судом за смерть четырёх друзей
Житель Бурятии предстанет перед судом за смерть четырёх друзей
Происшествия, 11.06.2020
Виновник смертельного ДТП двигался со скоростью не менее 101 км/ч
В Чите бывший зэк связал супругу и ограбил, угрожая топором
В Чите бывший зэк связал супругу и ограбил, угрожая топором
Происшествия, 11.06.2020
Пара познакомилась в интернете и зарегистрировала брак после освобождения мужчины из колонии
Улан-удэнка попросила позвонить и убежала с телефоном
Улан-удэнка попросила позвонить и убежала с телефоном
Происшествия, 11.06.2020
Гаджет она продала за бесценок прохожему
Коровы спровоцировали ДТП в Улан-Удэ
Коровы спровоцировали ДТП в Улан-Удэ
Происшествия, 11.06.2020
На трамвайных путях вновь паслись бурёнки
Житель Бурятии перехитрил воришек
Житель Бурятии перехитрил воришек
Происшествия, 11.06.2020
Воры пробрались в один двор дважды, что их и выдало
Житель Бурятии украл с пастбища корову и убил её
Житель Бурятии украл с пастбища корову и убил её
Происшествия, 11.06.2020
Сперва владелец животноводческой стоянки отрицал свою причастность к краже
На Байкале ищут пропавшего рыбака
На Байкале ищут пропавшего рыбака
Происшествия, 11.06.2020
На воде обнаружили пустую лодку, сапоги и куртку
Забайкалец угнал у родственников машину и врезался в столб
Забайкалец угнал у родственников машину и врезался в столб
Происшествия, 11.06.2020
Пьяный молодой человек дождался, пока все уснут, и угнал авто

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^