ФСБ раскрыла банду подпольных оружейников из российских регионов, в том числе Бурятии

Ликвидированы девять подпольных мастерских по изготовлению и модернизации оружия



ФСБ во взаимодействии с МВД России пресекла преступную деятельность подпольных оружейников в 15 регионах России, в том числе в Бурятии. У них изъято почти 200 единиц огнестрельного оружия. Как сообщает ФСБ, 28 задержанных причастны к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов.



«Пресечена преступная деятельность 28 жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Бурятия, Алтайского, Краснодарского, Пермского и Хабаровского краев, Владимирской, Калининградской, Калужской, Тверской, Ульяновской областей и Еврейской автономной области, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов», — говорится в сообщении.



Из незаконного оборота изъято 166 единиц огнестрельного оружия: автоматы «АК-74», «АКМС», «АКС-74У»; пистолеты-пулемёты «ППШ», «ППС», «Кедр», «МР-40»; винтовки и карабины «Мосина», «СВТ», «СКС», «СВД», «Сайга», «Тигр», «Mauser», «AR-15», «StG-44», «Staer»; пистолеты и револьверы «ТТ», «ПМ», «Василек», «Коровина», «Colt», «Mauser», «Parabellum», «Walther», «Luger», «Наган», «Webly Scott».



Также изъяты 32 ручные гранаты «Ф-1», «РГД-5», «РГО», «РГН», около 25 кг взрывчатых веществ (порох, тротил, аммонал), 14 детонаторов различных модификаций, пять метров огнепроводного и детонирующего шнуров, свыше 8500 патронов, более 170 основных частей оружия (стволы, барабаны, затворы, УСМ), 6 приспособлений для бесшумной стрельбы, 20 единиц холодного оружия.



Ликвидированы девять подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов, оснащённых специализированным оборудованием.



- Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с изготовлением и сбытом оружия, продолжаются, - сообщили в пресс-службе ФСБ России.



