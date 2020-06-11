Мужчина вёл себя агрессивно и требовал встречи с врачом
В Баунтовском эвенкийском районе Бурятии накануне на станцию скорой помощи пришёл мужчина в состоянии алкогольного опьянения и стал требовать встречи с врачом.
Видя неадекватное состояние и агрессивное поведение посетителя, медицинские работники нажали кнопку тревожной сигнализации и вызвали группу задержания вневедомственной охраны Росгвардии.
Росгвардейцы задержали хулигана и доставили его в отделение полиции. В отношении задержанного, 34-летнего местного жителя, был составлен протокол об административном правонарушении. Мужчине грозит штраф в размере до полутора тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
В Бурятии пьяный неадекватный мужчина вломился на станцию скорой помощи
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