В Иркутской области ликвидируют последствия выброса с территории очистных сооружений

Органическое вещество из КОС попало в Ангару
В Иркутской области в районе промливневого коллектора №1 города Усолье-Сибирское с территории канализационно-очистных сооружений (КОС) произошёл выброс органического вещества с попаданием в реку Ангару. По предварительным данным, это иловые остатки, их состав и объём уточняется. Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Теймур Магомедов, который сейчас находится на месте происшествия.
- Здесь также в настоящее время работают сотрудники природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора, МЧС и администрации города. Выясняется причина выброса. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы на анализ. Ведутся работы по ликвидации разлива, на место прибыла тяжёлая техника. Угрозы здоровью населения нет, ситуация находится под контролем, – доложил Теймур Магомедов.
Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, предварительная причина происшествия – прорыв дамбы, ограждающей старые иловые карты КОС Усолья-Сибирского.
- Городской водозабор находится выше по течению. Сейчас в населённых пунктах, расположенных ниже по Ангаре, проводятся превентивные меры по контролю за качеством питьевой воды и дополнительному её обеззараживанию, – пояснил и.о. зампреда областного правительства.
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Происшествия, Фото:
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