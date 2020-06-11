В Иркутской области ликвидируют последствия выброса с территории очистных сооружений

Происшествия, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Органическое вещество из КОС попало в Ангару



В Иркутской области в районе промливневого коллектора №1 города Усолье-Сибирское с территории канализационно-очистных сооружений (КОС) произошёл выброс органического вещества с попаданием в реку Ангару. По предварительным данным, это иловые остатки, их состав и объём уточняется. Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Теймур Магомедов, который сейчас находится на месте происшествия.



- Здесь также в настоящее время работают сотрудники природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора, МЧС и администрации города. Выясняется причина выброса. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы на анализ. Ведутся работы по ликвидации разлива, на место прибыла тяжёлая техника. Угрозы здоровью населения нет, ситуация находится под контролем, – доложил Теймур Магомедов.



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, предварительная причина происшествия – прорыв дамбы, ограждающей старые иловые карты КОС Усолья-Сибирского.



- Городской водозабор находится выше по течению. Сейчас в населённых пунктах, расположенных ниже по Ангаре, проводятся превентивные меры по контролю за качеством питьевой воды и дополнительному её обеззараживанию, – пояснил и.о. зампреда областного правительства.

