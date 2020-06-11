В Иркутске пьяный водитель «Таун Айс» врезался в «Лэнд Крузер»

Водитель даже не мог внятно отвечать на вопросы



Вечером 10 июня столкнулись две автомашины в районе строения № 70 «А» по ул. Академическая в Иркутске.



61-летний водитель, следуя на «Тойоте Таун Айс» допустил наезд на стоящую «Тойоту Ленд Крузер 200».



Водитель «Таун Айса» был пьян, сообщили в УГИБДД по Иркутской области. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что мужчина едва ворочает языком. Он с трудом нечленораздельно отвечал на вопросы инспектора.

