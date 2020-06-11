 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Июня

10 Июня

Популярное

Житель Бурятии проиграл деньги подруги на спортивных ставках

Житель Бурятии проиграл деньги подруги на спортивных ставках
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина без разрешения взял карту сожительницы и перевёл с неё деньги

В посёлке Селенгинск Кабанского района 2 июня в полицию обратилась 38-летняя местная жительница. Она сообщила, что её сожитель украл и не возвращает 2700 рублей.

Установлено, что мужчина без разрешения взял её карту и оплатил ею ставки на спорт. Просматривая в интернете трансляцию боёв без правил, он неоднократно переводил деньги, используя реквизиты платёжного средства. Однако прогнозы игрока не сбылись. Смс-уведомления о снятии средств и пароли, приходившие на телефон владелицы карты, он удалил.

О пропаже сбережений хозяйка дома узнала, когда пошла в магазин за покупками. Женщина пригрозила сожителю сообщить в полицию, если он не вернёт украденное.

- В настоящее время 28-летний мужчина задержан. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Ущерб подозреваемый возместил, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области в Ангару попало чёрное вещество
В Иркутской области в Ангару попало чёрное вещество
Происшествия, 11.06.2020
Житель Усолья-Сибирского заснял на видео слив чёрного вещества в реку Ангара
ФСБ раскрыла банду подпольных оружейников из российских регионов, в том числе Бурятии
ФСБ раскрыла банду подпольных оружейников из российских регионов, в том числе Бурятии
Происшествия, 11.06.2020
Ликвидированы девять подпольных мастерских по изготовлению и модернизации оружия
В Бурятии пьяный неадекватный мужчина вломился на станцию скорой помощи
В Бурятии пьяный неадекватный мужчина вломился на станцию скорой помощи
Происшествия, 11.06.2020
Мужчина вёл себя агрессивно и требовал встречи с врачом
В Иркутске пьяный водитель «Таун Айс» врезался в «Лэнд Крузер»
В Иркутске пьяный водитель «Таун Айс» врезался в «Лэнд Крузер»
Происшествия, 11.06.2020
Водитель даже не мог внятно отвечать на вопросы
Житель Бурятии проиграл деньги подруги на спортивных ставках
Житель Бурятии проиграл деньги подруги на спортивных ставках
Происшествия, 11.06.2020
Мужчина без разрешения взял карту сожительницы и перевёл с неё деньги
Житель Бурятии предстанет перед судом за смерть четырёх друзей
Житель Бурятии предстанет перед судом за смерть четырёх друзей
Происшествия, 11.06.2020
Виновник смертельного ДТП двигался со скоростью не менее 101 км/ч
В Чите бывший зэк связал супругу и ограбил, угрожая топором
В Чите бывший зэк связал супругу и ограбил, угрожая топором
Происшествия, 11.06.2020
Пара познакомилась в интернете и зарегистрировала брак после освобождения мужчины из колонии
Улан-удэнка попросила позвонить и убежала с телефоном
Улан-удэнка попросила позвонить и убежала с телефоном
Происшествия, 11.06.2020
Гаджет она продала за бесценок прохожему
Коровы спровоцировали ДТП в Улан-Удэ
Коровы спровоцировали ДТП в Улан-Удэ
Происшествия, 11.06.2020
На трамвайных путях вновь паслись бурёнки
Житель Бурятии перехитрил воришек
Житель Бурятии перехитрил воришек
Происшествия, 11.06.2020
Воры пробрались в один двор дважды, что их и выдало
Житель Бурятии украл с пастбища корову и убил её
Житель Бурятии украл с пастбища корову и убил её
Происшествия, 11.06.2020
Сперва владелец животноводческой стоянки отрицал свою причастность к краже
На Байкале ищут пропавшего рыбака
На Байкале ищут пропавшего рыбака
Происшествия, 11.06.2020
На воде обнаружили пустую лодку, сапоги и куртку
Забайкалец угнал у родственников машину и врезался в столб
Забайкалец угнал у родственников машину и врезался в столб
Происшествия, 11.06.2020
Пьяный молодой человек дождался, пока все уснут, и угнал авто

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^