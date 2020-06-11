Мужчина без разрешения взял карту сожительницы и перевёл с неё деньги
В посёлке Селенгинск Кабанского района 2 июня в полицию обратилась 38-летняя местная жительница. Она сообщила, что её сожитель украл и не возвращает 2700 рублей.
Установлено, что мужчина без разрешения взял её карту и оплатил ею ставки на спорт. Просматривая в интернете трансляцию боёв без правил, он неоднократно переводил деньги, используя реквизиты платёжного средства. Однако прогнозы игрока не сбылись. Смс-уведомления о снятии средств и пароли, приходившие на телефон владелицы карты, он удалил.
О пропаже сбережений хозяйка дома узнала, когда пошла в магазин за покупками. Женщина пригрозила сожителю сообщить в полицию, если он не вернёт украденное.
- В настоящее время 28-летний мужчина задержан. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Ущерб подозреваемый возместил, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Житель Бурятии проиграл деньги подруги на спортивных ставках
Происшествия, Фото:
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