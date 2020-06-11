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Житель Бурятии предстанет перед судом за смерть четырёх друзей

Житель Бурятии предстанет перед судом за смерть четырёх друзей
Происшествия, 
Виновник смертельного ДТП двигался со скоростью не менее 101 км/ч

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Еравнинского района, по вине которого погибли четыре человека. Он обвиняется в угоне и в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть двух и более лиц, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», страшная авария произошла в конце 2019 года. Тогда 21-летний водитель автомобиля «Toyota Wish», следуя по улице Ленина в селе Телемба в направлении села Романовка, в районе АЗС не справился с управлением и съехал с проезжей части. После машина врезалась в дерево и опрокинулась.

В автомобиле, помимо водителя, находились семеро пассажиров. В результате ДТП на месте происшествия погибли двое пассажиров, ещё двое пассажиров скончались в медучреждении. 

Сегодня следователи раскрыли подробности происшествия.

По данным следствия, в селе Телемба вечером 16 ноября вечером молодой человек у родственника, который находился в отъезде, со двора дома угнал автомобиль марки «Toyota Wish». Затем он позвал покататься шестерых друзей, которые разместились в машине на пассажирских сиденьях. Не имея водительских прав, парень стал катать компанию по деревне, употребляя с ними во время движения и во время остановок алкогольные напитки.

Ночью они выехали за пределы села, а затем на высокой скорости возвращались обратно. На въезде в село возле заправочной станции молодой человек не справился с управлением и съехал с автодороги. Автомобиль столкнулся с несколькими деревьями и перевернулся. В результате аварии погибли четверо пассажиров, в том числе несовершеннолетняя девушка.

В ходе предварительного следствия из помещения АЗС с регистратора изъята видеозапись камеры наружного наблюдения, на которой запечатлено движение автомобиля непосредственно перед происшествием.

- Назначена и проведена видеотехническая экспертиза, в результате которой удалось установить, что скорость транспортного средства в момент движения мимо станции составляла не менее 101 км/ч. Помимо нарушения скоростного режима, следствием собраны доказательства, подтверждающие нарушение водителем других требований ПДД, в том числе перевозку пассажиров в количестве, недопустимом для технических характеристик данного автомобиля, - сообщили в пресс-службе Следственного управления.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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