В Чите бывший зэк связал супругу и ограбил, угрожая топором

Пара познакомилась в интернете и зарегистрировала брак после освобождения мужчины из колонии



В Чите накануне в полицию поступило сообщение 49-летней женщины о том, что её муж, угрожая насилием, забрал 10 тысяч рублей и сотовый телефон.



Со своим будущим супругом женщина познакомилась по интернету, когда он отбывал наказание в местах лишения свободы. Через некоторое время пара зарегистрировала брак и после освобождения мужчины они съехались.



Мужчина не работал и злоупотреблял спиртными напитками, из-за этого начались ссоры. Во время очередного скандала он побил супругу, связал руки и ноги. Угрожая топором, он заставил женщину набрать пин-кон и перевёл на свой счёт 10 тысяч рублей. После этого, забрав её сотовый телефон, скрылся.



Опасаясь дальнейшей расправы, потерпевшая обратилась в полицию только через два дня.



- Местонахождение 40-летнего подозреваемого было установлено. Он задержан и помещён в изолятор временного содержания. Выяснилось, что задержанный судим за разбой, кражу и угон. С учётом личности подозреваемого, следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



