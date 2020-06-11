Пара познакомилась в интернете и зарегистрировала брак после освобождения мужчины из колонии
В Чите накануне в полицию поступило сообщение 49-летней женщины о том, что её муж, угрожая насилием, забрал 10 тысяч рублей и сотовый телефон.
Со своим будущим супругом женщина познакомилась по интернету, когда он отбывал наказание в местах лишения свободы. Через некоторое время пара зарегистрировала брак и после освобождения мужчины они съехались.
Мужчина не работал и злоупотреблял спиртными напитками, из-за этого начались ссоры. Во время очередного скандала он побил супругу, связал руки и ноги. Угрожая топором, он заставил женщину набрать пин-кон и перевёл на свой счёт 10 тысяч рублей. После этого, забрав её сотовый телефон, скрылся.
Опасаясь дальнейшей расправы, потерпевшая обратилась в полицию только через два дня.
- Местонахождение 40-летнего подозреваемого было установлено. Он задержан и помещён в изолятор временного содержания. Выяснилось, что задержанный судим за разбой, кражу и угон. С учётом личности подозреваемого, следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
В Чите бывший зэк связал супругу и ограбил, угрожая топором
Происшествия, Фото:
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