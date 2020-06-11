Улан-удэнка попросила позвонить и убежала с телефоном

Гаджет она продала за бесценок прохожему



9 июня полицию с заявлением о краже обратилась 48-летняя улан-удэнка. Она рассказала, что распивала спиртное с малознакомой женщиной в соседнем дворе. Собеседница попросила у неё мобильный, чтобы позвонить. Но отдалившись, скрылась с гаджетом. Ущерб составил 6,5 тысяч рублей.



Подозреваемая - 40-летняя улан-удэнка - по горячим следам была задержана полицейскими. Сотовый телефон она успела за бесценок продать и на вырученные деньги приобрести очередную порцию алкоголя.



В пресс-службе МВД по Бурятии отмечают, что в начале июня за попытку кражи бутылки водки из магазина по решению суда женщине было назначено наказание в виде обязательных работ.



За кражу возбуждено уголовное дело. Дознание продолжается.

