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Улан-удэнка попросила позвонить и убежала с телефоном

Улан-удэнка попросила позвонить и убежала с телефоном
Происшествия, 
Гаджет она продала за бесценок прохожему

9 июня полицию с заявлением о краже обратилась 48-летняя улан-удэнка. Она рассказала, что распивала спиртное с малознакомой женщиной в соседнем дворе. Собеседница попросила у неё мобильный, чтобы позвонить. Но отдалившись, скрылась с гаджетом. Ущерб составил 6,5 тысяч рублей.

Подозреваемая - 40-летняя улан-удэнка - по горячим следам была задержана полицейскими. Сотовый телефон она успела за бесценок продать и на вырученные деньги приобрести очередную порцию алкоголя.

В пресс-службе МВД по Бурятии отмечают, что в начале июня за попытку кражи бутылки водки из магазина по решению суда женщине было назначено наказание в виде обязательных работ.

За кражу возбуждено уголовное дело. Дознание продолжается.
кража
 
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