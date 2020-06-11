Возбуждено уголовное дело
Житель города Нижнеудинск в Иркутской области с территории железнодорожного предприятия города украл щёткодержатели. Их он хотел сдать в пункт приёма металлолома.
Транспортные полицейские установили и задержали подозреваемого в краже. Общий ущерб составил более 15 тысяч рублей.
За кражу возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Житель Иркутской области украл щёткодержатели и хотел сдать на металл
Происшествия, Фото:
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