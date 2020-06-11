Житель Иркутской области украл щёткодержатели и хотел сдать на металл

Возбуждено уголовное дело



Житель города Нижнеудинск в Иркутской области с территории железнодорожного предприятия города украл щёткодержатели. Их он хотел сдать в пункт приёма металлолома.



Транспортные полицейские установили и задержали подозреваемого в краже. Общий ущерб составил более 15 тысяч рублей.



За кражу возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.





