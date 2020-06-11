Житель Бурятии перехитрил воришек

Воры пробрались в один двор дважды, что их и выдало



8 июня Баунтовский районный суд в Бурятии вынес приговор в отношении трёх молодых воров из Багдарина.



В конце прошлого года 22-летний безработный парень, ранее дважды привлекавшийся к уголовной ответственности, увидел в чужом дворе «Урал». Он решил украсть запчасти, так как планировал в дальнейшем приобрести себе такую же машину. Молодой человек уговорил пойти на кражу двух своих друзей, обещав, что будет давать им в будущем свой грузовик.



После полуночи воришки проникли во двор дома и украли котёл в 48 тысяч рублей, штору радиатора стоимостью 800 рублей, утеплитель двигателя стоимостью 850 рублей, генератор за три тысячи, водный радиатор стоимостью 10 тысяч рублей, а также нож. Материальный ущерб, причинённый владельцу, составил 62 650 рублей.



Владелец имущества после кражи в полицию решил пока не обращаться. Он установил не одну, а сразу три камеры видеонаблюдения, предположив, что воры вернутся. Дальнейшие события показали, что мужчина оказался прав.



Спустя почти месяц парни решили снова наведаться в то же место. Молодые люди ночью прокрались во двор. Со слов преступников, собака во дворе была, но не лаяла, и они даже погладили её. Далее, используя лом и металлический прут, они взломали двери гаража и сарая и стащили оттуда мешок с различными ключами и первичный вал от коробки передач.



Однако все их действия были зафиксированы камерой.



- Просмотрев запись с камер видеонаблюдения, я увидел, что в 00 часов 47 минут по двору передвигаются три молодых человека. Увидев камеру, находящуюся на избушке, они стояли около 11 минут и смотрели на неё. Видимо, думали, что делать. В 00 часов 58 минут они повернули её в другую сторону, убрав с обзора территорию двора. Остальные две камеры снимали происходящее. Они ходили по территории двора и, видимо, искали оружие для взлома. Потом они где-то нашли лом и вскрыли им дверь гаража и бросили лом там же рядом с дверью. Затем один из них проник в гараж, после чего вышел, но в руках ничего не было. После чего в 1 час 16 минут зашёл второй и вынес мешок с содержимым и поставил рядом с дверью. Далее, один из них вскрыл дверь сарая, откуда он вынес на плече первичный вал. После чего в 01 час 19 минут ушли, - говорится в протоколе допроса потерпевшего.



Спустя примерно неделю после совершения второй кражи молодые люди написали явку с повинной. На суде они вину признали полностью, раскаялись.



- Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал признание каждым своей вины, раскаяние, дачу признательных показаний, явку каждого с повинной, возмещение материального ущерба потерпевшим. Отягчающих наказание обстоятельств в отношении подсудимых судом не установлено, - сообщили в Баунтовском районном суде.



Приговором суда молодые люди признаны виновными. Каждому назначено наказание в 1 год 6 месяцев лишения свободы условным с испытательным сроком два года.



Приговор суда не вступил в законную силу, отметили в суде.



