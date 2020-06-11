Житель Бурятии украл с пастбища корову и убил её

Сперва владелец животноводческой стоянки отрицал свою причастность к краже



В Еравнинском районе Бурятии полицейские раскрыли кражу крупного рогатого скота у жительницы села Гунда.



Установлен подозреваемый – 40-летний владелец животноводческой стоянки, расположенной в пяти километрах от села. Мужчина украл с пастбища корову и забил её. Ущерб составил 30 тысяч рублей.



Мужчина сначала отрицаю свою причастность к преступлению, но затем признался в содеянном. У него частично изъято мясо украденного животного.



- Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ. Подозреваемый проверяется на причастность к аналогичным преступлениям. Следствие продолжается. Отметим, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

