Сперва владелец животноводческой стоянки отрицал свою причастность к краже
В Еравнинском районе Бурятии полицейские раскрыли кражу крупного рогатого скота у жительницы села Гунда.
Установлен подозреваемый – 40-летний владелец животноводческой стоянки, расположенной в пяти километрах от села. Мужчина украл с пастбища корову и забил её. Ущерб составил 30 тысяч рублей.
Мужчина сначала отрицаю свою причастность к преступлению, но затем признался в содеянном. У него частично изъято мясо украденного животного.
- Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ. Подозреваемый проверяется на причастность к аналогичным преступлениям. Следствие продолжается. Отметим, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Житель Бурятии украл с пастбища корову и убил её
Происшествия, Фото:
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