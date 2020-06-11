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У двух улан-удэнцев изъяли около килограмма марихуаны

У двух улан-удэнцев изъяли около килограмма марихуаны
Происшествия,  Фото:из архива
Возбуждены уголовные дела

На перегоне «Медведчиково – Саянтуй» полицейские задержали ранее судимого 43-летнего жителя Улан-Удэ. У него было обнаружено более 300 граммов марихуаны.

Также на перегоне «Медведчиково – Саянтуй» установлен ранее судимый 44-летний улан-удэнец, у которого также нашли более 500 граммов марихуаны.

Возбуждены уголовные дела. Мужчинам грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
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