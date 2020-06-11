На воде обнаружили пустую лодку, сапоги и куртку
В Ольхонском районе Иркутской области идут поиски пропавшего рыбака. Накануне вечером в Мухорском заливе пролива Малое море на озере Байкал в 400 метрах от берега очевидцы заметили резиновую лодку «Компас» со включенным мотором, крутившуюся вокруг своей оси.
На место выехали сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС и госинспекторы по маломерным судам.
- При осмотре акватории была обнаружена установленная рыбацкая сеть, на поверхности воды - сапоги и куртка. Из-за сильных встречных потоков вода в этом месте мутная и плохо просматриваемая. В месте обнаружения плавсредства глубина - около четырёх метров. Совместно с сотрудниками полиции было проведено обследование береговой полосы - найден автомобиль, по документам принадлежащий жителю Иркутска 1978 года рождения, - рассказал старший госинспектор по маломерным судам Маломорского инспекторского участка Центра ГИМС Михаил Грудинин.
На сегодняшний день запланированы водолазные работы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
На Байкале ищут пропавшего рыбака
Происшествия, Фото:
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