На Байкале ищут пропавшего рыбака

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На воде обнаружили пустую лодку, сапоги и куртку



В Ольхонском районе Иркутской области идут поиски пропавшего рыбака. Накануне вечером в Мухорском заливе пролива Малое море на озере Байкал в 400 метрах от берега очевидцы заметили резиновую лодку «Компас» со включенным мотором, крутившуюся вокруг своей оси.



На место выехали сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС и госинспекторы по маломерным судам.



- При осмотре акватории была обнаружена установленная рыбацкая сеть, на поверхности воды - сапоги и куртка. Из-за сильных встречных потоков вода в этом месте мутная и плохо просматриваемая. В месте обнаружения плавсредства глубина - около четырёх метров. Совместно с сотрудниками полиции было проведено обследование береговой полосы - найден автомобиль, по документам принадлежащий жителю Иркутска 1978 года рождения, - рассказал старший госинспектор по маломерным судам Маломорского инспекторского участка Центра ГИМС Михаил Грудинин.



На сегодняшний день запланированы водолазные работы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

